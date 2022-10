Az utóbbi hónapokban tapasztalható energiaár-emelkedést nem csak a magyar családok zsebe érzi meg, hanem a hazai cégek működését is alapjaiban megváltoztathatja. Körképünkben nagyvállalatok vezetőit kérdeztük arról, hogyan alkalmazkodnak a megváltozott energiapiaci helyzethez. Becser Zoltán, a MARSO Kft. ügyvezető igazgatója elmondta, saját bőrükön érzik és tapasztalják az áremelkedést. A gumiabroncs-kereskedelemmel és -forgalmazással foglalkozó cég áramköltségei mostanra háromszorosára nőttek, a gáz esetében ez az emelkedés viszont telephelyenként változó. – Az elkövetkező hónapokban a feldolgozóüzemünk „téli álomra” vonul, csak árukiadásra és csomagolásra állunk át – mondta Hart József, az EKO Konzervipari Kft. kereskedelmi vezetője. Hozzátette, többféle terven is dolgoznak, hogy mérsékeljék a fűtési költségeket, ami akár százmillió forintra is rúghat.



– Országosan 19 saját MARSOPONT szervizünk van, ezek közül a két legnagyobb a nyíregyházi és a dunaharaszti telephely, utóbbi egységünk az év elején bővült egy 17 ezer négyzetméteres logisztikai központtal. Összességében nézve van olyan telephelyünk, ahol csak minimálisan emelkedett a gáz ára, de van olyan is, ahol az előző évhez képest közel nyolcszoros emelkedést tapasztaltunk – mondta a MARSO Kft. ügyvezetője.

Becser Zoltán kiemelte, minden vállalatnál fontos a bevételek növelése mellett a kiadások csökkentése, a költségek optimalizálása is.

Takarékossági csomag

– Alaposan átgondoltuk, hogy milyen intézkedéseket vezessünk be. Összeállítottunk egy takarékossági csomagot. A csomagban meghatározottak nem radikális döntések, hiszen fontosnak tartjuk a dolgozói elégedettség megtartását, a csomag legtöbb eleme inkább az ésszerű takarékoskodás kategóriájába sorolható. Ilyen például a levélpostai forgalom minimalizálása vagy a felesleges gépjárműhasználat, illetve a papírfelhasználás csökkentése. A takarékossági csomag másik része egyértelműen a rezsiköltségek lefaragására irányul. Ilyen például, hogy az irodákban a maximális hőmérsékletet 22 fokban határoztuk meg, míg a folyosókon 18 fokban. Minden telephely számára kidolgoztuk a különböző terekre vonatkozó nappali és éjszakai irányelveket, így például a "totemoszlopok" éjjel nem fognak világítani, vagy a szerelőállásoknál található kompresszorok kizárólag munkavégzés közben lesznek bekapcsolva. Ezek mellett ellenőrizzük a nyílászáróink, levegőrendszereink állapotát is, közös érdekünk a takarékosság. A legfontosabb egy ilyen csomag bevezetésénél azonban továbbra is az, hogy elérjük a kollégák együttműködését, megértését – sorolta a MARSO ügyvezető igazgatója, aki hozzátette, az irodai dolgozók számára nem fogják előírni a home office-t.

– A konzervgyárunk épülete, a fűtési és szigetelési rendszere meglehetősen régi, éppen ezért az éves költségvetésünk jelentős részét teszi ki a fűtéssel és az áramellátással kapcsolatos költségeink, éppen ezért tudjuk, meglehetősen nehéz hónapok következnek cégünk életében – fogalmazott lapunknak Hart József, a nyíregyházi EKO Konzervipari Kft. kereskedelmi vezetője. Ahogy azt korábban már megírtuk, a zöldborsófeldolgozást már befejezték az üzemben, a csemegekukoricával az előzetes tervek szerint október 10-én végeznek.

– Az elkövetkező hónapokban a feldolgozóüzemünk "téli álomra" vonul, és csak árukiadásra és csomagolásra állunk át – mondta a kereskedelmi vezető, aki elárulta, többféle terven is dolgoznak azért, hogy csökkentsék a fűtési költségeket, ami akár százmillió forintra is rúghat.

Csökkenteni a gázkitettséget

– A termeléshez az egyes fázisokban különböző típusú energiát használunk, a fröccsöntéshez szükséges hűtési és fűtési energiát például saját gázerőműveinkben állítjuk elő, igény szerint – kezdte Siket Lóránt. A LEGO Manufacturing Kft. kommunikációs igazgatója hozzátette, a gázkitettségüket csökkenteni szeretnék, ennek lehetőségeit folyamatosan figyelik és tervezik a szakemberek.

– Mint sokan mások, rövid távon mi is a villamosenergiára való átállásban látunk lehetőségeket, mint ahogy azon is dolgozunk, hogyan tudjuk egyre nagyobb arányban megújuló energiaforrásokkal fedezni a gyárunk által felhasznált energiát. 2021 nyarán gyárunk területén megkezdte működését az első napelemparkunk, ami mintegy ezer háztartás energiaszükségletének megfelelő zöldenergiával járul hozzá a működésünkhöz. A napelemeink számát a jövőben szeretnénk még tovább bővíteni – mondta Siket Lóránt. Hozzátette, az irodai dolgozóinknak a koronavírus időszakát követően heti két nap otthoni munkavégzésre van lehetőségük, ezt a modellt követik a továbbiakban is.

Hatással van a költségekre

– Az abroncsgyártás során a berendezéseink üzemeltetéséhez elektromos áramot és földgázt, az abroncsok vulkanizálásához és az épületek fűtéséhez pedig túlnyomó részben gőzt használunk – reagált megkeresésünkre dr. Nemes Attila. A Michelin Hungária Kft. ügyvezetője elmondta, az energiaárak emelkedése természetesen hatással van a termelési költségeikre, mivel a többi nagyvállalathoz hasonlóan ők is piaci áron vásárják meg az energiát.

– Folyamatosan dolgozunk az energia-hatékonysági projektjeinken, ezeket a jelenlegi gazdasági helyzetben felgyorsítottuk. A legnagyobb energia-megtakarítást és egyben a legnagyobb környezetvédelmi hatást attól a már folyamatban levő projektünktől várjuk, amellyel a vulkanizáló préseinket a jelenlegi gőzös fűtésről a jóval nagyobb hatásfokú elektromos fűtésre állítjuk át. Szintén lényeges költség-csökkentést és CO2-csökkentést várunk attól, hogy az épületeink fűtését hőszivattyúkkal biztosítjuk majd, illetve attól, hogy napelemeket telepítünk – emelte ki az ügyvezető.

Dr. Nemes Attila szerint az autóipar jelenleg több jelentős kihívással néz szembe, amelyeknek egy része a koronavírus-járvány utóhatása: ilyen az új autók gyártását akadályozó chip-hiány vagy a beszállítói láncokat megzavaró tengeri konténer-hiány. Emellett a megnövekedett infláció miatt csökkent az új autók és az abroncsok iránti kereslet is.

– Nyíregyházán a legmagasabb elvárású vevők számára gyártunk kiemelkedő minőségű abroncsokat, ebben a piaci szegmensben mindig kisebb az ingadozás. A termelési tervünket a vevőink aktuális igényeihez igazítottuk – zárta a Michelin Hungaria Kft. ügyvezető igazgatója.

TG

Borytókép: A szakemberek a Legonál folyamatosan azon dolgoznak, hogyan lehet csökkenteni a vállalat gázkitettségét | Illusztráció: KM-Archív, Sipeki Péter