Az emelkedő energiaárak okozta költségnövekedés természetesen a feldolgozóipart is elérte. Mint azt a zöldség- és gyümölcs, illetve diófeldolgozással foglalkozó, jánkmajtisi telephelyű Agricolae Kft. kereskedelmi vezetője, Bíró Roland lapunknak elmondta, ebben a szezonban nem fogják tudni feldolgozni a diót, elmarad annak osztályozása, csomagolása.

Fájó döntés

– Sajnos meg kellett hoznunk ezt a fájó döntést, de a magas energiaárak miatt egyszerűen nem volt más választásunk. Így most nem feldolgozott formában, hanem frissként értékesítjük a diót. Az idei szezonban úgy néz ki, csak 100 tonna körüli mennyiséggel tudunk megjelenni a piacon, mert a chilei, a kínai és a kaliforniai dió betört a hazai piacra és kiszorítják a magyart – panaszkodott a kereskedelmi vezető, akitől megtudtuk, cége több megyei termelővel is kapcsolatban áll, és csak Szabolcs-Szatmár Bereg megyéből vásárolják fel a diót.

Bíró Roland a termésmennyiségről szólva elmondta, a régióban egy átlagos évnek csak a fele termett az idén, ez „köszönhető” a száraz tavaszi-nyári időjárásnak. A szakember hozzátette, a korábbiakkal ellentétben ebben az esztendőben a dióburokfúró-légy nem okozott komolyabb károkat, ugyanis a kártevő elterjedésének sem kedvezett az idő.

A jánkmajtisi vállalkozás kereskedelmi vezetője hozzátette, az értékesítés célkeresztjében most is az exportpiacok állnak.

Bíró Rolandtól megtudtuk, rendelkeznek saját ültetvényekkel, melyek korszerűsítése napirenden van, szeretnék az Agrárminisztérium által biztosított pályázati lehetőségeket kihasználni.

– Az extenzív termesztésről intenzív termesztési módra kívánunk átállni, ami növelhetné a versenyképességünket és a jövedelmezőséget is, hiszen jobb minőségű diót tudnánk termeszteni. Célunk továbbá, hogy a fejlesztésekkel párhuzamosan lecsökkentsük az ökológiai lábnyomunk mértékét – fogalmazott a jánkmajtisi Agricolae Kft. kereskedelmi vezetője.

Beregsurányból irányít

Ahogy arról korábban is beszámoltunk, még az orosz–ukrán háború kitörése előtt jött át a határon a 22 éves, beregszászi születésű, dióbél-kereskedelemmel foglalkozó Illés József. Sokáig a megyeszékhelyről irányította az agrárvállalkozását, de egy pár hete Beregsurányba tette át a székhelyét és onnan vezeti cégét, az Illés Dió Kft.-t.

– Én úgy látom, az idei diótermés minősége egy erős közepes. Ahol jártam, Tiszaszalka, Vásárosnamény, ott találkoztam kimondottan gyenge minőséggel, ahogy sikerült vásárolnom szinte tökéletes termésből is. Továbbra is a német piacra szállítok és ott szeretném megvetni a lábam. Már nem Nyíregyházáról irányítom a céget, de még mindig ott bérelek egy nagyobb hűtőházat – fogalmazott lapunknak az ifjú agrárvállalkozó.

Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében az idén 4334 hektáron termesztettek diót a gazdálkodók, ami előrelépés a 2021-es 3712 hektárhoz képest – tudtuk meg a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara megyei igazgatóságától.

TG