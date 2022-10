Nemzetközi példák, próbálkozások

Új-Zélandon maga a miniszterelnök (Jacinda Ardern), miután országa a világ egyik legszigorúbb lezárásának köszönhetően sikeresen fékezte a koronavírus terjedését, egyértelműen a négynapos munkahét bevezetése mellett tört lándzsát már 2020-ban. Németországban a legnagyobb szakszervezet (IG Metall) elnöke is a négynapos munkahét bevezetését szorgalmazta hazájában – a pandémia okozta tömeges munkahelyvesztés elkerülése érdekében. Szlovákiában a volt miniszterelnök, Robert Fico pártja (Smer-SD) javasolta a négynapos munkahét bevezetését.

Felméréseik szerint a hét első négy munkanapja a legproduktívabb, a hosszú hétvégék pedig kifejezetten pozitívan hatnak nemcsak az idegenforgalomra, de a családi élet minőségére is. A japán kormány is – az ottani új gazdaságpolitikai iránymutatás részeként – a négynapos munkahét bevezetésére ösztönzi a japán vállalatokat. Ha heti egy nappal kevesebbet dolgoznának az emberek, az nem csak a munka-magánélet egyensúlyának, hanem a kiégés elkerülésének is jót tenne, nem mellesleg ösztönözné a belső fogyasztást, amely a japán nemzetgazdaság lassulására is pozitív hatással lehetne (forrás: hrportal.hu).