– Ha visszatekintünk az elmúlt szűk három esztendőre, azt láthatjuk, hogy az európai gazdaságot két jelentős mélyütés érte. Az egyik a világjárvány után és annak következtében, a másik pedig a szomszédunkban kitört háború miatt. A világjárvány miatt számos gyárat be kellett zárni, melynek következtében mintegy 115 millió embert veszítette el a munkáját, az addig jól működő beszállítói láncok pedig gyakorlatilag teljesen működésképtelenné váltak, megszakadtak. Sajnos a háborúnak is vannak nagyon komoly és súlyos következményei. Európában eddig a versenyképességünket arra építettük, hogy az Oroszországból származó nyersanyag és az Európában magas szintű technológia közösen versenyképes gazdaságot tudtak létrehozni. Most ennek a versenyképes gazdaságnak a kelet-nyugati szálait gyakorlatilag egytől egyig elvágták. A szankciós politika megbukott, a hatások világosak, mint ahogyan az is, hogy ki nyer mindazon, ami Európában történt. Az európai gazdaság rohamléptekkel halad a recesszió irányába, és ebben a helyzetben Magyarországnak nem lehet más a célkitűzése, mint kimaradni belőle.