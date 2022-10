Munkacsoportok alakultak

– Nyíregyháza a kedvezményezettje, a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal a konzorciumi partner a 2016-ban indult Nyíregyházi Foglalkoztatási Paktumban, amely eddig több mint kétezer munkavállalónak nyújtott segítséget. A projektben résztvevő cégek bértámogatásban részesülhettek, az álláskeresőket pedig képzésekkel, valamint egyéb munkaerőpiaci szolgáltatásokkal támogattuk – tudtuk meg a paktum hétfői fórumán dr. Nagy Ervin Miklóstól, a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási, Munkaügyi és Munkavédelmi Főosztályának vezetőjétől. Hozzátette: a mostani tapasztalatcsere, a gondolatok és vélemények megosztása további lendületet adhat a Nyíregyházi Foglalkoztatási Paktumnak a következő időszakra, ugyanis a nagyvállalatok, a képzőhelyek és a kisebb cégek együtt alakíthatják ki azt a stratégiát, amelyben munkaerőhöz juthatnak a cégek, s tovább javulhatnak a megyében a foglalkoztatási mutatók.

– A legnagyobb probléma, hogy egyszerre van jelen a munkanélküliség és a munkaerőhiány a megyében, ez a kettősség már régóta kiolvasható a foglakoztatási adatokból, valamint felmérhető a cégek munkaerő-szükségletéből is. Nekünk az a dolgunk, hogy összefogjuk azokat az ajánlásokat és ötleteket, amelyeket az itt bemutatkozó négy munkacsoport felvázol, s beépítsük javaslataikat a programba – emelte ki a főosztályvezető.

A városházi találkozón olyan cégek foglaltak helyet, mint a Lego, az Electrolux vagy a Michelin.

A térség vezető nagyvállalatai mind ugyanazt szeretnék: "hadra" fogható, szakképzett dolgozókat, akikre alapozhatják további fejlesztéseiket. Ma ugyanis kulcskérdés, s egy -egy térség versenyképességét nagyban meghatározza, hogy mennyi, minőségi szakemberrel bír.

Dr. Kovács Ferenc polgármester szerint az eddiginél is sikeresebben kell összehozni a munkaerő-keresletet és a kínálatot, ami cseppet sem könnyű feladat.

– Az elmúlt években a nagy befektetők felteszik a kérdést: van-e és lesz-e elég szakképzett dolgozójuk, ha ide települnek. Ez egy nagyon komplex kérdés, és sokszereplős is. A válaszban benne rejlik a szakképzési struktúra, valamint sok-sok információ, amiknek el kell jutniuk a munkavállalókig, de főként azokig a fiatalokig, akik itt szeretnének maradni a megyeszékhelyen, hiszen, ha szeretnének, találhatnak maguknak megfelelő munkahelyet. Az ipari park folyamatosan fejlődik, a hamarosan ide települő, 1200 munkahelyet kínáló koreai cég mellett más nagy befektetőkkel is tárgyalunk, több száz munkahely lesz elérhető. Ezek betöltésére egy jól felépített, organikus fejlődést kell biztosítanunk a foglalkoztatásban, a továbbiakban ez lesz az egyik fő feladata a foglalkoztatási paktumnak, a 4 munkacsoport felállítása országosan is egyedülálló kezdeményezés – emelte ki a polgármester.

A munkaerő-piaci fejlesztéseket a Lego HR igazgatója, Tóth Csaba vezeti, a képzőhelyek pályaorientációs munkáját Gurbánné Papp Mária, a Nyíregyházi Szakképzési Centrum főigazgatója, a helyi- és helyközi közlekedésfejlesztéssel az Electrolux szakembere foglalkozik majd, a modern képzési struktúra kialakításával pedig a Michelin vállalat helyi képviselete.

Ezek a munkacsoportok mutathatnak rá a megoldásra váró problémákra, a vállalkozások igényeire, amelyekben később döntéseket hozhat a város, léphet a paktum. KM