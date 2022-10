A munkahelyteremtő fejlesztés részleteiről a cég ügyvezetője, Zsatku László beszélt lapunknak. Elmondta, a közelmúltban kezdődött meg a közel ezer négyzetméter alapterületű homokfúvó üzemük megépítése.

Napelem, hőszivattyú

– A beruházás során az energiahatékonyságra is kiemelt figyelmet fordítunk, így kialakítunk egy napelemes rendszert, és beépítünk egy hőszivattyút is – tette hozzá az ügyvezető, aki kiemelte, a fejlesztés során munkahelyeket is teremtenek, ugyanis a cég tíz új alkalmazott felvételét is tervezi. A homokfúvó üzem várhatóan a jövő év közepére épülhet meg.

TG