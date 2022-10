Október elsejétől az ibrányi tan­uszoda bezárt, október 6-ával a nyíregyházi városi uszoda is becsukta a kapukat, s erre kényszerül október 10-étől a Júlia Fürdő, és ideiglenesen megszűnik a Hotel Fürdőház wellness-szolgáltatása. Nyírbátorban december végéig biztosított a fürdő működése, Vásárosnaményban a kis alapterület és energiatakarékos megoldások miatt talán ilyen lépésre nem lesz szükség. A megye több tanuszodájában pedig a víz és a levegő hőmérsékletét csökkentik.

Bezárnak a fürdők, uszodák

A nyíregyházi Júlia Fürdőt, valamint a Hotel Fürdőház wellnessrészlegét október 10-étől az energiaárak drasztikus emelkedése miatt átmenetileg, határozatlan időre üzemen kívül helyezik – írtuk meg lapunkban.

Podlovics Lajos, a Sóstó-Gyógyfürdők Zrt. megbízott vezérigazgatója lapunknak megerősítette, október 1-jétől a vállalati szintű felhasználás során érvényes gázár a korábbiakhoz képest csaknem hétszeresére, a távhőszolgáltatások hődíjára 3703 Ft/GJ árról több mint 59 ezer forintra, a villamos energia ára pedig az előző évihez képest közel négyszeresére emelkedett.

Drasztikus áremelkedés

– A villamos energiához kapcsolódó rendszerhasználati díjak is jelentősen nőttek, az őszi-téli fűtési szezonhoz közeledve a megemelkedett költségek olyan drasztikus mértékben emelik a kiadásokat, amit a működés során nem lehet kigazdálkodni, a működőképességünk megőrzése érdekében muszáj volt ezt a kényszerű döntést meghozni.

Egyeztettek a tulajdonos önkormányzattal is, hiszen közös és fontos cél, hogy a megyeszékhely lakosainak, a Nyíregyházára érkező látogatóknak legyen lehetőségük fürdő- és gyógyszolgáltatás igénybevételére, így az Aquarius Élményfürdő és Fürdőgyógyászat meghatározatlan ideig, de továbbra is fogadja a vendégeket. A Júlia Fürdőben, valamint a Hotel Fürdőházban előre megvásárolt jegyek, ajándékutalványok és 10, 15 alkalmas bérletek az élményfürdő nyitvatartási idejében, a jegyek, ajándékutalványok és bérletek érvényességi ideje szerint felhasználhatók.

Januárban be kell zárniuk

Máté Antal, Nyírbátor polgármestere a legutóbbi képviselő-testületi ülésen elmondta, a Sárkány Wellness és Gyógyfürdő működése csak az év végéig biztosított. Bár a fürdő gázfelhasználása alacsony, a villamos áram költsége jelentős terhet ró a költségvetésre. Mint azt a településvezető lapunknak megerősítette, tavaly tavasszal még csak 19 forintért vették az áramot, ez az összeg várhatóan 200 és 400 forint közé emelkedhet a jövő év elejére.

– A létesítményt sajnos januárban be kell zárnunk, az akkortól érvényes villanyszámlát már nem tudnánk kigazdálkodni. Nem néhány tízmillió forintos, hanem százmilliós nagyságrendű extra költségről van szó – fogalmazott Máté Antal, aki hozzátette, azon dolgoznak, hogy a fürdő teljesen ne zárjon be, a gyógyászati részleget szeretnék üzemeltetni, ezt a járvány alatt is nyitva tartották. Egyes kezeléseket, például a gyógymasszázst, iszapkezelést, mágneses kezest biztosítanák a lakosság részére.

Nyírbátor polgármestere lapunknak arról is beszélt, hogy a helyi úszóegyesület edzéseit továbbra is szeretnék biztosítani. – Az egyesület nyitott lenne arra, hogy valamicskét lejjebb adjon az igényeiből, nem várják el, hogy az épületet 26 fokra fűtsék – mondta a polgármester, aki kitért arra is, hogy a fürdő kempingjében található apartmanokat továbbra is kiadják, amennyiben erre a fürdő nélkül is van igény.

– Két TOP Plusz-os energetikai pályázatot is beadtunk, az egyiket, a középületeink energetikai korszerűsítését megcélzót már jóváhagyták. Még a határidő előtt beadtunk egyet a fürdőre is, mert már akkor látni lehetett, hogy jelentős energiaár-emelkedés várható a közeljövőben. Ezt a pályázatot még nem bírálták el. Remélem, sikerrel járunk, mert ez nagyban megkönnyítené a Sárkány Wellness és Gyógyfürdő rentábilis üzemeltetését – bizakodott Máté Antal.

Előny a kis alapterület

A vásárosnaményi Szilva Termál- és Wellnessfürdő is bezárja december 31-én a kapuját a fürdőzni vágyók előtt, de, mint azt lapunknak Filep Sándor elmondta, csak a szokásos januári-februári karbantartási munkálatok erejéig. Vásárosnamény polgármestere hozzátette, a jelen állás szerint tavasszal újranyit majd a fürdő.

– Talán mondhatom azt, hogy jelen esetben előny jelent az, hogy a fürdőnk alapterülete nem olyan nagy. A létesítmény rendelkezik egy napelemes rendszerrel, illetve a termálvíz megléte is segít nekünk a költségmegtakarításban – tudtuk meg a településvezetőtől.

Filep Sándor hozzátette, a fürdőnek vannak extra szolgáltatásai is, működik ott egy kozmetika, egy fodrászat, egy konditerem és egy orvosi rendelő is, ezek a jövő év eleji karbantartási időszak alatt is folyamatosan elérhetőek lesznek a helyiek számára. – Városunkban nem a fürdő üzemeltetése jelenti a legnagyobb kihívást, hanem a közvilágítással összefüggő, egyre emelkedő kiadások – fogalmazott a polgármester.

Csökkentik a hőmérsékletet

A Nemzeti Sportközpontok fenntartásában működik többek között a kemecsei, a baktalórántházi, a fehérgyarmati és a csengeri tanuszoda is. Itt a honlapon és közösségi oldalon is közzétett tájékoztatás szerint nem zárnak be az uszodák, azonban a megemelkedett energiaárak miatt, azért, hogy továbbra is nyitva tarthassanak, az úszómedence vize 25, a tanmedencéé 30 fokos hőmérsékleten működik, míg az öltözőben és szociális terekben 22–24, a medencetérben 25–26 fokot biztosítanak.