„A mi felelősségünk minden tőlünk telhetőt megtenni azért, hogy egy olyan bolygón éljünk, amely nemcsak nekünk, hanem minden földi életnek otthont ad” – köszöntötték a szervezők egy David Attenborough idézettel a csütörtöki konferencia résztvevőit. A megyeházán megrendezett szakmai fórumot a Kárpát-medencei Magyarokért Egyesület és a megyei önkormányzat szervezte meg közösen.

– Az idei nyár is bebizonyította, hogy a klímaváltozás itt van a „nyakunkon”, már régen nem elég csak beszélni róla, hanem cselekedni kell – fogalmazott Seszták Oszkár, a megyei közgyűlés elnöke. Hozzátette, a megyei klímavédelmi stratégia már elkészült, most pedig fut a GeoSES program, melybe a környező országok szakemberei is bedolgoznak, a klímaválság ugyanis nem ismer országhatárokat.

A megyei közgyűlés elnökének köszöntője után a társszervező egyesület elnöke, Siket Tibor szólt a hallgatósághoz. Elmondta, a Kárpát-medencei Magyarokért Egyesület már harminc éves múltra tekint vissza, feladatai közé tartozik a határon túli magyarok megsegítése, de néhány éve elkezdtek foglalkozni a klímaváltozás és a vízgazdálkodás ügyével is.

–Fontos kérdés a Nyírség vízpótlása, de mára a szatmári és a beregi térségben is egyre több helyen küszködnek vízhiánnyal. Egyesületünk is készít különféle programokat, tanulmányokat a témában, amit később a szakemberek fel tudnak használni a munkájuk során – emelte ki Siket Tibor.

A konferenciára meghívást kapott Deli Daniella klímapolitikáért felelős helyettes államtitkár is.

– A kormány évek óta azon dolgozik, hogy csökkenjen hazánk károsanyag-kibocsátása és az ország alkalmazkodóképessége növekedjen, ezért is fogadtuk el a második Nemzeti Éghajlatváltozási Stratégiát is – mondta a helyettes államtitkár, aki egy szakmai anyagra hivatkozva előrevetítette: 2050-re 1 Celsius fokkal nőhet meg hazánk átlaghőmérséklete, kevesebb fagyosabb nap jöhet, ahogy még több hőségnappal számolhatunk majd egy-egy nyári időszakban. Eső kevesebb lehet, de intenzívebb formában érkezhet.

– A faültetési programunk révén 2030-ra 27 százalékra szeretnénk növelni az ország erdős területeinek arányát, hatszorosára kívánjuk növelni a napelemes kapacitásainkat. Az elkövetkező években 36 milliárd forinttal fogjuk támogatni az elektromos meghajtású buszok beszerzéseit, 2050-re pedig célunk a teljes klímasemlegesség – sorolta Deli Daniella.

Borsfai Attila előadásában az öntözésre fókuszált. A Nemzeti Földügyi Központ öntözésfejlesztési főosztályának vezetője elmondta, Magyarország 5,3 millió hektár mezőgazdasági területtel rendelkezik, ebből 2,7 millió hektáron terem öntözhető kultúra. Vízjogi engedély 198 ezer hektárra van megkérve, ebből 119 ezer hektárt öntöznek.

– A nemzetközi versenyképességünket csak öntözésfejlesztéssel lehet megőrizni – nyomatékosított a szakember. Hozzátette, a főosztály feladata, hogy ösztönözze az öntözési közösségek megalakulását és népszerűsítse az öntözéses gazdálkodást.

– El szeretnénk érni, hogy 2030-ra 370 ezer hektár öntözött terület legyen Magyarországon – zárta a főosztályvezető.

TG