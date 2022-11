A jelenlegi helyzetben különösen felértékelődik az energiahatékonyság fejlesztésének kérdése, új energiamegoldások keresése. A megyei önkormányzat uniós támogatású, határon átnyúló együttműködési programjában négy ország (Magyarország, Szlovákia, Románia, Ukrajna) közösen keresi a megújuló energiaforrások felhasználását lehetőségeit.

A program 2020 májusában indult el, amikor, ha nem is volt olyannyira égető kérdés az energiahatékonyság mint manapság, de a klímaváltozás már globálisan is mindenképp efelé terelte a figyelmet. A program vezető partnere az Ungvári Nemzeti Egyetem, az együttműködésben a Nyíregyházi Egyetem is részt vesz.

– A tudományos tapasztalatok megosztása, az alternatív energiafelhasználás lehetőségeinek feltérképezésén túl, hangsúlyos szerepet kap a fenntarthatóság, a lakosság szemléletformálása – tudtuk meg a megyei önkormányzat aljegyzőjétől.

Kedden, a projektről szóló sajtótájékoztatón dr. Székely Tibor elmondta, az együttműködő partnerek elsődleges célja egy, a határokon átnyúló együttműködési energiakoncepció kidolgozása a programban résztvevő közösségek részére. A mostani kétnapos találkozón az ukrán delegáció felkeresi azokat a településeket (Tiszalök, Záhony, Kemecse), ahol az elmúlt időszakban több intézmény energiahatékonysági működését vizsgálták meg, szakértők elemezték az adatokat, s ezeket a tapasztalatokat megosztják a vendégekkel.

A rapid látogatásba belefér egy út a Tiszalöki Vízierőműhöz, majd ellátogatnak a Nyíregyházi Egyetemre is, ahol megtekintik a 2014-ben telepített napelemparkot. Ez utóbbiról megtudtuk, az egész intézmény áramellátásáról gondoskodik, összesen 360 kW elektromos áramot termel, ami a jelenlegi rezsiárak mellett számottevő megtakarítást jelent az épület fenntartását tekintve.

– Ezen kívül a gázmotoros erőművünk is példaként szolgál ebben a témában, ugyanis a gázt nemcsak elégetjük vele, hanem a gázmotorok üzemeltetése közben áramot termelünk, a rendszer segítségével tulajdonképpen „hulladékhővel” fűtjük fel az épületeket – említett két példát dr. Kovács Zoltán intézetigazgató, főiskolai tanár.

Megkérdeztük azt is, hol áll jelenleg Magyarország alternatív energiafelhasználásban. – Közepes szinten állunk a régióban – hangzott a válasz. – Ma már a nap-, és szélenergia hasznosítása mellett a geotermikus energia is perspektívát jelent, s itt nem kizárólag a föld belső energiájának hasznosítására kell gondolni, hanem a termálvízre, annak hőjére: 60-70 fokos meleg vízzel távfűtőrendszereket lehet feltölteni – ecsetelt egy lehetőséget dr. Kovács Zoltán.

Nataliya Nasa arról számolt be, ukrán oldalon 4 földrajzilag egymáshoz közel eső közösség foglalkozik a projekttel. Létfontosságú olyan megoldásokat találni, ami a hagyományos energiaforrásoktól eltér, és függetleníthető. A 4 közösségben intézmények energiafelhasználását, új rendszerek hatékonyságát vizsgálták meg.

– Az auditálási eredmények alapján energia-menedzsmentet állítottunk fel. Elsősorban arra összpontosítunk, hogy az általános ellátási rendszerek mellett helyi szinten energiaellátási központokat, hálózatokat építhessünk ki. Egyelőre a tervezés fázisában vagyunk. Kutatjuk, keressük ezeket a rendszereket. A napenergia hasznosítása csak egy lehetőség, de nem az egyetlen, mini szél- és vizierőművek létesítésében is gondolkodunk, illetve a szilárdhulladék környezetkímélő kezelése révén a biogáz is az opciók közé került – mondta.