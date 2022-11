Nagykanizsa mellett nőtt fel, vegyészeti végzettséggel rendelkezik. Korábban foglalkozott ingatlanfejlesztéssel és -beruházással is, most pedig az East-West Intermodális Logisztikai Zrt. vezérigazgatója. Tálosi Jánosnak volt egy víziója, mégpedig a fényeslitkei vasúti átrakó megépítése, amit a szakmában sokan szkeptikusan fogadtak. Az álom azonban megvalósult: az East-West Gate (EWG) terminált az idén októberben átadták, az ünnepségen pedig Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter is részt vett. Tálosi János az interjú megjelenésének napján tölti be 65. életévét, de nem akar hátradőlni – nem osztja Madách Imre Mihály örökbecsűjét, miszerint a gép forog, az alkotó pihen. Az orosz-ukrán háború sem szegte kedvét, optimizmusa töretlen, folyamatosan dolgozik, bár az utódját már keresi. Nem tartja magát autokrata vezetőnek, a kommunikációban és a lojalitásban hisz, és abban, hogy hazánk keleti szegletében is lehet karriert építeni.

Amikor felmerült Önben és a Zrt. tulajdonosi körében a fényeslitkei intermodális átrakó megépítésének ötlete, mire alapozták a projekt sikerét?

Az Ázsia felől érkező kereskedelmi forgalom megélénkülésére számítottunk. Már akkor tudtuk, hogy ebbe a régióba hamarosan több távol-keleti cég is érkezik, nekik pedig szükségük lesz a gyártáshoz alapanyagra. Egyébként is érezhető volt egy európai „készülődés”, abban az időszakban a lengyelek is egy komoly vasúti fejlesztésbe kezdtek. A víziómat sok szakmabeli fenntartással fogadta. Tagjai voltunk a Magyarországi Logisztikai Szolgáltató Központok Szövetségének, a szervezet egyik rendezvényén pedig tartottam egy előadást a fényeslitkei projektről, az intermodális átrakó megépítésének tervéről. A konferencián részt vett egy német érdekeltségű logisztikai cég is, melynek képviselői a rendezvény szünetében megmosolyogták az elképzelésemet. Azt mondanom sem kell, hogy ezek az emberek el sem jöttek az októberi átadóra, noha meghívtuk őket… A beruházás elindulásakor már jóval komolyabban vettek minket, erre jó példa egy lengyel politikus akkori parlamenti interpellációja, melyben arra hívta fel képviselőtársai figyelmét, hogy a fényeslitkei EWG-terminál a lengyel vasúti átrakókra is komoly „veszélyt” jelenthet. Ebből is látszott, hogy európai szinten komoly tényezők lehetünk.

Magyarországon megszokott egy-egy beruházás elején alapkőletételi ünnepséget rendezni. Az EWG-terminál esetében ez miért maradt el?

Nem vagyok egy babonás ember, de a fülembe jutott, hogy itt sosem sültek el jól azok a beruházások, sőt, gyakorlatilag el sem kezdődtek, melyeknél alapkőletételi ünnepséget szerveztek. Erről a környékbeli településvezetők tudnának igazán mesélni... Én nem a hangzatos ígéretekben, nagy szavakban hiszek, hanem az eredményben. Műszaki szempontból gyakorlatilag minden megvalósult, amit elterveztünk. Európában elsőként, 5G-s technológiával tudjuk irányítani az osztrák Künz által legyártott darukat. A létesítmény zöldtechnológiával működik, egyébként is azt gondolom, hogy „zöld” irányba kell menni, mert ebben van a jövő.

Az orosz-ukrán háború kitörésének híre minden bizonnyal Önben is komoly kétségeket ébresztett, hiszen a Távol-Kelet felől, Ukrajnán keresztül érkező szállítmányok átrakodására készültek fel. Miként fogadta a háború hírét?

Épp a szokásos reggeli borotválkozás közben ért a háború kitörésének híre. Február 24-e egy komoly fordulatot hozott a terminál életébe. Akkor nyolcvan százalékos volt a készültségünk és két lehetőség közül választhattunk. Az egyik, hogy egy időre felfüggesztjük az építkezést, a másik pedig, hogy nem állunk le, és folytatjuk a beruházást. Sok minden mérlegre került akkor. A terminálon közel kétszáz ember dolgozott, zömében helyi alvállalkozók. Végül úgy döntöttünk, hogy a megkezdett úton megyünk tovább. A háború természetesen átrendezte a helyzetet, újra kellett terveznünk sok mindent, így most egy ideig az Ukrajnából érkező gabona átrakása lesz a prioritás. Hamarosan képesek leszünk óránként 800 tonna gabona és 450 köbméter napraforgó olaj kezelésére, ezzel az ukrán élelmiszerexport legnagyobb vasúti központja lehetünk.

A fényeslitkei terminál beindulása multiplikátor hatású lehet a térségre nézve. Az EWG-nek is az az érdeke, hogy minden szempontból erősödjön a régió?

Természetesen. Azt gondolom, a hosszú távú felemelkedés záloga a kiművelt emberfő, éppen ezért támogatjuk az oktatást is. Együttműködünk a záhonyi Kandó-szakiskolával, itt az elmúlt időszakban két számítástechnikai és egy nyelvi tantermet is átadtunk, a régió óvodáit különféle készségfejlesztő játékokkal segítjük. Szoros kapcsolatban vagyunk a Miskolci Egyetemmel, míg a nyíregyházival szeretnénk a jövőben szorosabbra fűzni a szálakat. Gondolkozom egy ösztöndíjprogramban, megkerestük Kisvárdát is, szóval mindenkivel nyitottak vagyunk az együttműködésre. Hiszem, hogy az ország ezen részén is lehet karriert építeni. Talán ezt támasztja alá az is, hogy van olyan munkatársunk, aki egy budapesti állást hagyott ott és tért vissza a kedvünkért a régióba. De dolgozik nálunk egy olyan fiatalember is, aki az érettségije előtt egy nappal írta alá a munkaszerződését. Tréfálkoztam is vele, hogy figyeljen oda az érettségin, mert különben oda a munkahelye. Jelenleg 100 fős a fényeslitkei csapatunk, de szeretnénk még tovább bővülni. Egyelőre 130 dolgozó körül látom a „végét”, de ha a raktáraink kihasználtsága emelkedik, akkor még ennél is több emberre lehet szükségünk. A környékbeli polgármesterekkel dolgozunk egy ipari park létrehozásán is, ebből is profitálhatna a térség, Fényeslitkén túl, többek közt, Döge és Komoró is. Ezeken túl ki szeretném nevelni az itteni utódomat is. Bár nem érzem magamon, de mégis csak 65 éves vagyok... Mindenképpen olyan embert keresek, akinek van itteni kötődése. A mostani állomány átlagéletkora kevéssel 30 év felett van, csak én húzom ezt valamelyest felfelé. A nyitottságban és a párbeszédben hiszek, de azt nem szeretem, ha ezzel valaki visszaél. Csak egy szűkebb, 4-5 főből álló vezetői apparátussal dolgozom, nem hiszek a közép- és felsővezetős rendszerben, mert akkor a „lentről” érkező információ könnyen elvész. Szeretem minden oldalról megkapni a lehető legtöbb és legpontosabb információt, ez elengedhetetlen a jó döntések meghozatalában. Éppen ezért nem Budapestről irányítom a terminált, hanem innen, Fényeslitkéről, hiszen kedd reggeltől csütörtök estig itt vagyok.

Miként tekintenek egymásra az állami tulajdonban lévő záhonyi és az eperjeskei átrakóval?

Mi magánberuházásként indultunk, amivel párhuzamosan a záhonyi és az eperjeskei átrakó állami fejlesztésének terve is elkészült. Nem gondolom, hogy ez a két projekt versenytársai lennének egymással, hiszen adva van egy nagy torta, ami a hamarosan megnövekvő igények miatt „sokszeletes”. Ebből tortából bőven jut mindkét félnek.

Tudnivalók a fényeslitkei EWG terminálról

Az ukrán-magyar határ közelében, a magyarországi Fényeslitkén több mint 40 milliárd forintos magánberuházásból épült East-West Gate (EWG) intermodális terminál a normál és a széles vasúti nyomtáv találkozásánál található. Évente akár egymillió darab húszlábas konténert (TEU) is tud kezelni, elméleti kapacitását és területét tekintve is a legnagyobb ilyen létesítmény a kontinensen. Az EWG ezen felül, alkalmazkodva a háborús helyzethez, az ukrán mezőgazdasági termékek átrakására is felkészül. Az EWG-be a legmodernebb technológiát építették be. Itt irányítják Európában elsőként távolról, 5G-technológiával a darukat. A terminálon egy 41 méter széles és két 28 méter széles sínen guruló óriásdaru, valamint egy 20 méter magas gumikerekes daru üzemel, az összes távoli irányítással. Az osztrák Künz által gyártott daruk egyenként 45 tonna terhet tudnak rakodni, ATEX- és ADR-minősítéssel rendelkeznek, így speciális anyagokat – például gázkonténer-tartályokat és vegyszereket – is átrakodhatnak. Az EWG nagy figyelmet fordít a környezetre, saját működésében is előtérbe helyezi a fenntarthatóságot. A létesítmény zöldtechnológiával működik, az épületek hűtését-fűtését hőszivattyúrendszer biztosítja, e-autókat és elektromos terminál traktorokat is használnak. Ezen felül már elkezdték a tervezését annak a napelemparknak és szélerőműnek, valamint a hozzá tartozó, nagyteljesítményű energiatároló kapacitásnak, ami segítségével az energiafogyasztást megújuló forrásból tudják fedezni. A szükséges kiegészítő áramot zöld forrásból szerzik be. Az EWG-n működik az egyetlen olyan magyarországi vámudvar, ahova a széles és a normál vasúti nyomtáv egyaránt becsatlakozik. A legmodernebb technológiákkal, adatátviteli- és telefonhálózattal, informatikai eszközökkel létesítmény a Nemzeti Adó- és Vámhivatal Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Adó- és Vámigazgatóságának szolgálati helye.