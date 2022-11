A megszokottnál szárazabb, de enyhébb héttel vette kezdetét az ősz utolsó hónapja Kelet-Magyarországon - tájékoztatta szerkesztőségünket dr. Rácz Csaba.

A napi középhőmérséklet szinte mindvégig 10°C felett alakult az elmúlt héten, ami az év ezen szakaszában kimondottan magas értéknek számít. Mintegy 3-3,5°C-kal volt enyhébb az időszak a sokéves átlagértékhez viszonyítva, noha hőérzetünk csak a derültebb napokon lehetett ennek megfelelően magas. Sokszor volt borongós, párás, olykor tartósabban is ködös az idő, a magas légnedvesség és a napsütés hiánya inkább késő őszies hangulatot kölcsönzött a mégoly magas hőmérsékletek ellenére is.

A napi csúcshőmérsékletek 13-18°C között alakultak, de a egy-egy derűsebb napon néhol a 20 fokot is megközelítette a maximum. Akár a „vénasszonyok nyarának” egy késői változataként is beillett volna az időszak, annál inkább, mivel az éjszakák mindenütt fagymentesen teltek. Még a fagyra hajlamos, szélvédett, mély fekvésű területeken sem szállt fagypont alá a hőmérséklet, s talaj menti fagyra is csak elvétve volt példa, így a késő őszi dísznövényekben, a még kint lévő zöldségfélékben nem esett számottevő fagykár.

A hőmérséklet és a csapadék alakulása november első hetében (Vásárosnamény)

A fagymentes időt novemberben vagy a tartós, nyugatias légáramlás és a frontok sorozata által hozott bőséges csapadék képes térségünkben biztosítani, vagy a viszonylag meleg levegővel kitöltött magas nyomású légköri képződmények. Az elmúlt időszakban épp ez utóbbi helyzet alakult ki: a felettünk veszteglő anticiklon peremén olykor elhaladt a közelünkben egy-egy legyengült front, de a csendes, jobbára eseménytelen időt ezek legfeljebb a légmozgás kismértékű élénkülése révén zavarták. Ez azonban a ködpárna felszaggatása és a napos órák számának növelése útján átmenetileg inkább kellemesebbre fordította az időt.

Számottevő csapadékot – az időszakos páralecsapódáson és ködszitáláson kívül - csak a hét végén érkező front hozott, melynek csapadékzónájából 0-8 mm eső hullott, a nyugati tájakon a nagyobb, keleten a kisebb mennyiségekkel. További jelentős csapadékra egyelőre nem kell számítanunk, így a lemosó permetezések, valamint a hátralévő talajmunkák szervezésére még kínálkozik lehetőség. A csapadékhajlam növekedésére november derekától készülhetünk a legújabb számítások alapján.

Debreceni Egyetem – MÉK,

Precíziós Növénytermesztési K+F Szolgáltató Központ