A fiatal gazdagenerációtól már nem idegen a digitális világ. Hűséges társuk a laptopjuk, hiszen folyamatosan szükségük van az internetre, mivel többnyire már elvárás, hogy a gazdálkodók online tegyenek eleget a számukra előírt adatszolgáltatási kötelezettségnek.

Az pedig jól felfogott érdeke is a termelőnek, hogy villámgyorsan szerezzen információt az agrártámogatásokról és a forrásokat kezelő hivatalokkal interneten kommunikálva hozzájusson az eredményes gazdálkodáshoz manapság nélkülözhetetlen pályázati pénzekhez s azok felhasználásáról számot is adjon.

Adatok jó döntéshez

Az idei második - egyébként rendszeresen ismétlődő - mezőgazdasági összeírását november 14. és december 15. között hajtja végre a Központi Statisztikai Hivatal.

Az adatgyűjtés célja, hogy naprakész információkkal szolgáljon a hazai és a nemzetközi döntéshozók, illetve a gazdálkodók számára, valamint a kapott adatok felhasználásával a KSH eleget tegyen adatszolgáltatási kötelezettségének az Európai Unió felé. A felvétel eredményei a termelők érdekeit szolgáló szakpolitikai döntéshozók munkáját és a támogatási rendszerek megalapozását segítik.

A reprezentatív felmérés az ország 354 településén, mintegy 21 ezer egyéni gazdaság részvételével zajlik ezekben a hetekben. A válaszadók november 25-ig online, azt követően pedig december 15-ig összeírók segítségével, személyesen vagy telefonon keresztül válaszolhatnak a kérdésekre.

Online ösztönzés

A Nyíregyháza határában, Füzesbokorban gazdálkodó Gerbár Sándor már interneten vissza is küldte a kitöltött kérdőíveket a KSH-nak.

- A felmérésre kiválasztott egyéni gazdaságoknak kötelező a válaszadás. Az adatszolgáltatás semmi érzékeny adatot nem kér, akik mint én is már pályáztak támogatási forrásokra, mindet meg kellett akkor is adni. Mint mindig, most is garantálják az adatkezelés biztonságát. Az adatszolgáltatás elsősorban a növénytermesztésre, az agrotechnikára, az állattenyésztésre, a mezőgazdasági tevékenységet végző munkaerőre, a beruházásokra és a termeléssel kapcsolatos ráfordításokra terjed ki - sorolja az összeírás témaköreit a fiatal agrármérnök.

- A kérdőívet kétféle módon is kitölthetik az érintettek - idézi fel a KSH közleményét a füzesbokori gazda. - Az első szakasz november 14. és 25. között online zajlik. November 26. és december 15. között pedig fényképes igazolvánnyal rendelkező összeírók keresik fel mindazokat, akik nem éltek az önkitöltés lehetőségével. A kitöltött kérdőívet Katalin napig online beküldők között vásárlási utalványt sorsolnak ki.

Nyertesek között

Gerbár Sándor, mint utalt is rá, gyakorló pályázat író. A füzesbokori birtokát lépésről lépésre fejlesztő gazda állattartással, első sorban az őshonos cigája juhok tenyésztésével foglalkozik, mivel ilyen adottságú a gazdasága, no meg azért, mert az agrárkormányzat évek óta támogatja a védett őshonos és veszélyeztetett mezőgazdasági állatfajták genetikai állományának megőrzését.

Az ugyanilyen címmel meghirdetett vidékfejlesztési felhívás idén benyújtott támogatási kérelmeiről november elején döntött a szaktárca. A felhívás keretében az állattartók összesen 19,2 milliárd forint támogatásban részesülhetnek a védett őshonos és veszélyeztetett mezőgazdasági állatfajták fenntartásában vállalt feladataikért cserébe.

- Sokan pályáztak, de nagy örömömre az első körben 1720 támogatói okiratot kapott nyertesek egyike vagyok Ezzel három éven át jogosult lettem a támogatásra, ami 22 darab cigája juhom után darabonként 77 eurót tesz ki. Annyi szent, hogy a következő kiírásban is pályázni fogok, még hozzá a már meglévő szaporulattal növelt állományommal. Ráadásul jövőre még a szintén őshonos mezőgazdasági állatfajtákat gyarapító Kisbéri félvér kancámmal is benevezek - fejezte be Gerbár Sándor.