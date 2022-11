A napokban megrendezett megyei Prima Gálán nemcsak a Prima díjak találtak gazdára, hanem a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetségének (VOSZ) Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Szervezete ajánlást tett az Év Vállalkozója, az Év Megyei Vállalkozója és a 2022. évi Kiemelkedő Társadalmi Szerepvállalásért díjakra is.

Budapesten veszi át

Czomba Csaba, a VOSZ társelnöke, a megyei szervezet elnöke lapunknak bemutatta az érintett cégvezetőket, vállalkozásokat, cégeket.

– Az Év Vállalkozója díjat az idén Orha József, az Orha Művek Zrt. és az Orha Építő Kft. tulajdonos-ügyvezetője kapja, a díjat majd december 2-án, Budapesten veheti át a Művészetek Palotájában – mondta Czomba Csaba, akitől megtudtuk, az Orha Művek Zrt. 2008-ban alakult, acélszerkezet-gyártás, ezen belül is a csarnokok, üzemi épületek kivitelezése a fő profiljuk. A hazai munkákon túl Európa több országában, így Németországban, Norvégiában és Csehországban is kaptak megbízást. Czomba Csaba felidézte lapunknak Orha József és cégei ars poetica-ját is.

„Szeretjük a munkánkat, az acélból maradandót alkotni. Az épületeket, amelyek a vállalkozók sikereit szimbolizálják akár a következő generációk számára is. Motivációnkat egyetlen célból merítjük: partnereink véleménye, miszerint remek döntést hoztak. Bizalmat adtak nekünk fontos beruházásaik megvalósításában, mi pedig felelősséggel teljesítettük a legkeményebb elvárásokat is. Megoldásokban gondolkodunk és nem kifogásokat gyártunk. Ezt elvárjuk partnereinktől és beszállítóinktól is. Hisszük, hogy ez a kulcsa a hosszútávú és stabil üzleti kapcsolatoknak.”

Egyedileg tervezett hajón

Czomba Csaba elismerően szólt Orha József kiemelkedő sportteljesítményéről is, aki átevezte az Atlanti-óceánt – előbb 2016. december és 2017. január között teljesítette a Portugália - Kanári-szigetek szakaszt, majd 2017 decemberében pedig a Kanári-szigetekről indulva az egész Atlanti-óceánt evezte át, egy egyedileg tervezett és épített evezős hajón. TG

Ténybox: Díjazott vállalkozások

A 2022. Év Megyei Vállalkozója címet megyénkből az alábbi vállalkozások kapták: Az Év Építész Tervező Vállalkozása az „A” Stúdió 90 Kft. (ügyvezető: Tenkely Szabolcs Viktor): az „A” Stúdió 90 Építész tervező Kft. 1990-ben alakult. Árbevételük 1 milliárd forint, az alkalmazottak száma 13 fő. Fontosabb referenciák: Nyírbátor Kulturális Központ, Nyíregyháza Korzó Üzletház, Mátészalka Kulturális Központ és Színház, Északi Temető kerítés tervezése; Az Év Gépgyártó Vállalkozása a Complex Trade Gépgyártó Kft. (ügyvezető: Nagy Antal): a Complex Trade Gépgyártó Kft. 1994-ben alakult családi vállalkozásként. Fő tevékenységük gépek felújítása, javítása, új gépek gyártása. 2021. évi árbevételük 250 millió forint, alkalmazottak száma 23 fő; Az Év Gépjármű Kereskedő Vállalkozása a Csősz Kft. (ügyvezetője: Csősz Ferenc): a cég személygépjármű és könnyű gépjármű kereskedelemmel és szervizeléssel foglalkozik. 2021. évi árbevételük 3 644 933 120 forint, alkalmazottaik száma 56 fő; Az Év Villamosipari Vállalkozása a TETA-VILL Villamosipari Kft. (ügyvezetője: Újhelyi Józsefné): a TETA-VILL Kft. 1995-ben alakult 2 fővel. Jelenlegi létszámuk 13 fő. Villamosipari kivitelezési területen számos referenciával rendelkeznek. Ezen kívül mérnöki szolgáltatást, tanácsadást is végeznek. 2021. évi árbevételük 398 millió forint; Az Év Kereskedelmi Vállalkozása a KISS B KER Kft. (ügyvezetője: Kiss Zoltán): a cég 1991-ben alakult magánvállalkozásként, élelmiszer jellegű kiskereskedelmi egység működtetése céljából. 1997-ben az egyéni vállalkozás egyszemélyes korlátolt felelősségű társasággá alakult, melynek célja a kiskereskedelmi egységek számának növelése és a nagykereskedelmi tevékenység bővítése lett. Jelenleg több logisztikai raktárt, valamint számos C+C jellegű italdiszkontot és saját tulajdonú kiskereskedelmi egységet működtett a vállalkozás Szabolcs-Szatmár-Bereg, Hajdú-Bihar és Borsod-Abaúj-Zemplén megyékben. 2021-es árbevételük 7 432 034 800 forint, az alkalmazottak száma 106 fő; A 2022. évi Kiemelkedő Társadalmi Szerepvállalásért díj nyertese: Ung-Tisza-Szamos-Túr Határmenti Turisztikai és Természetvédelmi Egyesület (képviselője: Angyalosy Dávid): Az Ung-Tisza-Szamos-Túr Határmenti Turisztikai és Természetvédelmi Egyesület olyan partiumi, kárpátaljai és magyarországi fiatalok alapították, akik számára kiemelten fontos a nemzetközi-regionális tevékenység, a romániai (Partium), ukrajnai (Kárpátalja), szlovákiai (Kassa megye) és magyarországi (észak-alföldi és észak-magyarországi) szereplők közötti együttműködés megteremtése, az anyaországi és a külhoni magyar közösségek közötti kapcsolatok erősítése, valamint az adott országok többségi nemzeteivel való együttműködés erősítése.