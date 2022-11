Befejeződtek megyénkben az őszi munkák, véget ért a napraforgó, kukorica és a burgonya betakarítása is. A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Igazgatósága elkészítette őszi zárójelentését.

–Minden kultúrában látszik, hogy a szeptember eleji becslések, és a realizált hozamok, jelentősen elmaradtak a tavalyi év hasonló időszakától – tájékoztatta lapunkat Rácz Imre, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara megyei elnöke.

Elmondta, a napraforgó megyei vetésterülete jelentős mértékben nőtt (az idei 53.353 hektár) a tavalyihoz képest. Az idei évre jellemző aszályos időjárás miatt az állományok vegyes képet mutattak. Szinte kivétel nélkül, minden állományt jelentősen károsított az aszály, a szeptemberi csapadékos időjárás miatt viszont gombás fertőzésekre is lehetett számítani. Szeptember második hetében próbavágásokkal, illetve a betakarításra alkalmatlan területek „megsemmisítésével” kezdődött el a betakarítás. Október második dekádjának végére fejeződött be a napraforgó szezon, a realizált megyei átlaghozam 1,89 tonna/hektár lett. A termésátlagok az egyes gazdaságok betakarítható területén 0,3-3,3 tonna/hektár között szóródtak. A végeredmény a teljes vetésterületre számolva 1,73 t/hektár, még így is kicsit jobb a becsült 1,64 t/hektárnál. A megyei összetermés kevéssel haladta meg a 97 ezer tonnát.

A termés minőségét nézve elmondható, hogy kisebb az olajtartalom, az apró szemek voltak jellemzőek. A felvásárlási árak jellemzően 210-240 ezer forint között mozogtak, a magas olajtartalmú mag 260-280 ezer forint/tonna volt. A nedvességtartalom közel tárolási lett (7-9 százalék), így már kevés szárításra volt szükség.

Érdemben nem változott

A kukorica idei vetésterülete (105.066 hektár) érdemben nem változott a tavalyihoz képest. A március végétől kezdődő, és szinte augusztus közepéig tartó vízhiányos állapot komoly nyomot hagyott az idei termésben. Az állományok a csapadékhiány és a meleg hatására a fejlődésben jelentősen elmaradtak. Számos helyen az állomány a nyár közepére kiégett, sok helyen alig alakult ki a termésképzésre alkalmas fejlettség.

Az érdemi betakarítás, a napraforgó befejezése után már ütemesen haladt. A betakarítás költségei a duplájára, a szárításé ettől nagyobb mértékben nőttek, ezért sok gazda kivárt a betakarítással, hagyták „lábon száradni” az állományokat. Összesen 8.211 hektárt (a vetett terület 7,8 százalékát) „megsemmisítettek”, illetve végeztek kármentést silózással, szenázs készítéssel.

Az október végi időjárás nem kedvezett a betakarításnak. A köd, a csepergő eső a szár- és csuhéj nedvességét növelte, az érett kukoricára már érdemi hatással nem volt.

November első dekádjának végére 96.650 hektárról 274.100 tonna terményt takarítottak be 2,84 tonna/hektáros hozammal, ami rendkívül gyenge, de még ez is javulásnak (a három héttel korábbi átlag 2,45, a két héttel előtti 2,79 tonna/hektár volt) számított. Az induló ár 80-130 ezer forint/tonna között alakult, de most már inkább a magasabb ár közelében 120-130 ezer forint/tonna áron vásárolnak. Több helyen tartottak az Ukrajnából az elmúlt hónapban nagyságrendileg is megnövekedett mennyiségben beáramló tavalyi termény árcsökkentő hatásától.

Keretes: Burgonya: csökkent a vetésterület

– A burgonya megyei vetésterülete – az aszályos tavasz és a tavalyi kedvezőtlen értékesítési viszonyok miatt – jelentősen lecsökkent, mégpedig 856 hektárra. A várt termésátlag 5-25 tonna/hektár közötti szórást mutatott (átlag 13 tonna/hektár) az utolsó termésbecsléskor megkérdezettek többségének körében. A burgonyára sem hatott kedvezően az időjárás, igen jelentős aszálykárok látszottak (úgy 6 hektárt fel is számoltak). A betakarítás október végére szintén véget ért, kevéssel 11 tonna/hektár fölötti átlaghozamot realizáltak a gazdák. A gumók lényegesen apróbbak lettek a kívánatostól. Az értékesítési árak 120 -250 eezer forint/tonna körül mozogtak, de jellemzően 200 ezer forint/tonna volt – mondta lapunknak Rácz Imre, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara megyei elnöke.