Az elmúlt hét tartogatott még egyet a mediterrán légörvények sorozatából, melyek bőséges csapadékot okoztak megyénk déli és keleti felében. Azonban nem csupán az áztató esőket köszönhettük a földközi-tengeri eredetű ciklonoknak, hanem a viszonylag enyhe időt is. Bár az éjszakák hossza november harmadik harmadába lépve meghaladja a 15 órát és a napállás is alacsony, a nedves légtömegek és a sok felhő megakadályozta az erősebb elhűlést. Ehhez az is szükséges volt, hogy a légörvények kellőképpen nyugatra húzódott pályán vonuljanak északkelet felé, így a hátoldalukon mozgó hideg levegő legfeljebb országunk nyugati tájait érinthette.

Hajnali fagyok nagyobb területen a hét elején fordultak elő, akkor mínusz 1 – mínusz 4°C-ig süllyedt a hőmérők higanyszála, keleten az enyhébb, nyugaton az alacsonyabb értékekkel. Az időszak hátralévő részében már jóval kisebb területen mérhettünk fagypont alatti minimumokat, s a lehűlés mértéke is elmaradt a hét elejitől. Huszonkettedikén az egyébként jobbára párás-ködös napok közepette többórás napsütésben volt részünk, így ezen a napon 9-10°C-ig emelkedett a hőmérők higanyszála a keleti vidékeken, míg a borongósabb nyugati tájak lakói mindössze 5-6 fokot mérhettek a legenyhébb órákban.

Az évszakhoz képest kedvező időjárás ellenére lelassultak az őszi vetésű növények életfolyamatai, az idén szokatlanul hosszúra nyúlt lombhullás fenofázisa pedig szinte minden gyümölcs- és dísznövényfajunknál befejeződött. A nyugalmi időszakot kint telelő kultúráink megfelelő talajnedvesség mellett várhatják, kimondottan vízhiányos talajrétegek megyénk egy-egy nyugati körzetének tábláin is csak a fél méternél mélyebb szelvényben találhatók.

Az elmúlt hét csapadékösszege azonban éppen a megye egyébként is szárazabb, nyugati-északnyugati felében volt alacsonyabb, mindössze 2-5 mm. Szabolcs-Szatmár-Bereg megye délkeleti és keleti tájain a 8-10 mm-t is elérte a lehullott eső mennyisége, míg a középső részeken általában 5-8 mm-es összegeket jegyezhettünk fel.

Dr. Rácz Csaba

tudományos munkatárs

Debreceni Egyetem, MÉK

Precíziós Növénytermesztési Kutatás-Fejlesztési Szolgáltató Központ