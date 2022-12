Az interaktív előadáson a résztvevők megismerhették a bizalomhiányban szenvedő, illetve az egymásban megbízó csapatok jellemzőit, ötleteket kaptak ahhoz, hogyan lehet a bizalmat fejleszteni, növelve ezzel saját maguk és cégük sikerességét.

A HR Klub jövőre is folytatja munkáját, a következő eseménye várhatóan márciusban lesz, ahol ismét a HR szakemberek számára fontos, illetve általuk javasolt téma kerül terítékre. A klub célja továbbra is az, hogy a tagoknak egy olyan fórumot hozzon létre, ahol fontos és aktuális kérdésekről hallhatnak előadásokat, valamint egymás munkáját is segíthetik tapasztalataikkal. A HR klub a jövőben újabb számos szakmai programmal várja a vállalkozások HR vezetői és munkatársait is. Amennyiben valaki csatlakozni szeretne a klubhoz, az keresse Szabó Renátát a [email protected] e-mail címen.