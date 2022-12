– Bár a tranzakciók számának csökkenése már a piac megtorpanására utal, az év első háromnegyedében még igen sokan tapasztalhatták, hogy számottevően felértékelődött az otthonuk – derül ki az OTP Ingatlanpont elemzéséből. – Az adóhivatalhoz beérkezett adatok szerint 2022 első háromnegyedében továbbra is dinamikusan nőtt az eladott lakások ára. Az átlagos drágulás a tavalyi év hasonló időszakával összevetve 21,1 százalékos volt. A tempósabb felértékelődést a megyei jogú városok mutatták 24 százalékkal, de még a kisebb városok is lehagyták a maguk 21 százalékos ütemével Budapestet (20 százalék). A községekben ugyanakkor csak nagyjából fele ilyen tempót diktált a drágulás.



Drága a nagyvárosi lakás

A megyék közötti éves drágulási versenyt Baranya nyerte 39 százalékkal, nyomában a 30 százalékot ugyancsak felülmúló Komárom-Esztergommal és Csongrád-Csanáddal. A tempót legkevésbé Szabolcs-Szatmár-Bereg tartotta a 18 százalékos átlagár-növekedésével, míg Tolnában egyedüliként csökkent az eladott ingatlanok árszínvonala, aminek nagyrészt technikai jellegű oka van, ugyanis tavaly itt több új lakóprojekt lakásainak eladása emelte kivételesen nagy ütemben az átlagárat. Az abszolút árakat tekintve nincs nagy meglepetés, Somogy immár harmadik éve a legdrágább, jelenleg 578 ezer Ft/m2 átlagárral. Közvetlenül utána is csak egy helycsere az újdonság: Hajdú-Bihar megelőzte Pest megyét, majd Győr-Moson-Sopron következik, s mindhárman elérik a félmilliós négyzetméterárat. Budapesten (812 ezer Ft/m2) alakult ki az idén, három kerület is meghaladta a milliós szintet. Tavaly még csak az V. kerületben írták hét számjeggyel az átlagárat, idén már a II. és a XI. kerület is elérte ezt. A 900 ezres limit fölé még négyen jutottak: az I., a XII., a IX. és a VI. kerület.

Lassul az értékesítés

Az OTP Lakóingatlan Értéktérképének visszatekintő elemzéséből úgy tűnik, hogy az árak alakulását még nem érte el az az óvatosság, ami a forgalomban már megmutatkozott az év második felében. „Miden jel arra mutat, hogy kilenc év növekvő trendje után feljutottunk a csúcsra, ám az majd csak jövőre derül ki, hogy milyen mértékű korrekció követi a ciklusfordulót” – áll a közleményben.

Illusztrációk: MW-Archív