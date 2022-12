– Az elmúlt tizenöt évben soha nem volt ennyire nehéz kitekintést, iránymutatást adni a jövőre nézve – fogalmazott Eppel János. A VOSZ elnöke felszólalásában felidézte: a 2022-es év messze nem a reményeik szerint alakult.

Az elnök a jövőre 35. jubileumát ünneplő VOSZ-ról elmondta: a szervezet 20-25 éve következetesen építkezik, olyan értékeket létrehozva, amelyek megalapozzák küldetésük, a magyar vállalkozások segítésének teljesítését. Kiemelte: tevékenységük három fő pillére közül az első az érdekvédelem és érdekképviselet, amely folyamatosan bővül, mára 27 ezer regisztrált tagjuk van, céljuk pedig az, hogy ez a létszám 2026-ra 30-35 ezerre növekedjen.

Az eseményen a kormány képviseletében felszólalt Varga Mihály pénzügyminiszter. A politikus a bizalom szerepét emelte ki: „bizalom nélkül nincs üzlet, azt kell mondanom, hogy most hatványozottan olyan időket élünk, amikor erre a bizalomra szükség van, a kormány részéről pedig ez fennáll, remélem, a másik oldalról is fennmarad” – fogalmazott. Hozzátette: az elmúlt bő évtizedben a magyar gazdaság két olyan válságot is, mint a 2008–2009-es krízis és a Covid-világjárvány megerősödve vészelt át, ennek kulcsát pedig egy olyan gazdaságpolitika adta, amelynek alapja az, hogy megnézzük, milyen tartalékokkal rendelkezünk. Szerinte – bár egyelőre nem látszik a szomszédban folyó fegyveres konfliktus vége, és a háború miatt meghozott szankciók komoly versenyképességi hátrányba sodorták Európát – remény van arra, hogy ebből a válságból is megerősödve jöhet ki a magyar gazdaság.

Hatalmas megtiszteltetés

A Vállalkozók Napja rendezvényen az idén is díjazták a kiemelkedő teljesítményeket elérő vállalkozókat, megyénkből Orha József munkáját ismerték el az Év Vállalkozója díjjal.

Mint azt az Orha Művek Zrt. és az Orha Építő Kft. ügyvezetője lapunknak elmondta: hatalmas megtiszteltetés volt egy ilyen illusztris környezetben, ilyen sikeres vállalkozók körében átvenni az elismerést – az Orha Józseffel készült terjedelmesebb cikkünket lapunk egy későbbi számában olvashatják.

KM