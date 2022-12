A rendezvényen a Magyar Gazdakörök és Gazdaszövetkezetek Szövetségét (Magosz) a szervezet főtitkára, dr. Cseh Tibor képviselte. A szakember előadásában először a földforgalmi törvény módosításáról beszélt, amit a múlt héten szavazott meg az Országgyűlés.

Az egyik legfontosabb változás, hogy minden egyes hazai településen meghatározzák majd az ottani termőföld átlagos vételárát, az adásvételi szerződések megkötésekor pedig ezt az összeget legfeljebb csak 10 százalékkal lehet túllépni. A településekre vonatkozó földárak nyilvánosak lesznek, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara honlapján bárki számára hozzáférhetővé teszik. Dr. Cseh Tibor felhívta a hallgatóság figyelmét, hogy ha egy szerződésben 10 százalék fölötti lesz az eltérés, úgy a földhivatal nem hagyja jóvá az adásvételt.

A haszonbérleti szerződéseknél is lesznek változások. A „helyben lakó” fogalma megváltozik, ahhoz, hogy valaki ebbe a jogi kategóriába essen, három évig kell folyamatos az adott helyen kell laknia. A „szomszéd” fogalma is szigorodik, mert itt sok volt a visszaélés. Ezentúl csak akkor lehet valaki szomszéd, ha már egy éve fennáll az egymás mellett élés.

A földvásárlások esetében változik az elővásárlási sorrend, első helyen marad a tulajdonostárs, utána jön majd a földhasználó, akit a „többi” kategória követ, úgy mint például az állattartó, a biogazdálkodó, az ökológiai termesztő, a helyben lakó szomszéd pedig a sor végére kerül.

A Magosz főtitkára szóba hozta még az osztatlan közös tulajdon megszüntetését, az termőföldek öröklésének változásait, illetve beszélt az állami földek értékesítéséről is. Utóbbi esetében elvárás, hogy 300 milliárd forint érkezzen be ebből az államkasszába, és az is sokakat érintő módosítás, hogy megszűnik a kifüggesztés rendszere.

A napkori fórum előadója volt még Papp Zsolt György is. Az Agrárminisztérium helyettes államtitkára a lassan magunk mögött hagyott esztendőre, illetve a Vidékfejlesztési Programra tekintett vissza. Elmondta, az aszály, az energiaválság, az instabil forint csak fokozta a kiszámíthatatlanságot az agráriumban.

– A Vidékfejlesztési Program keretében 1570 milliárd forint fejlesztési forrás érkezett hazánkba, ebben volt állattenyésztési támogatás, amiből üvegházak és hűtőházak is épültek, illetve egy jelentős részét a precíziós gazdálkodásra fordíthatták a magyar gazdák – emlékeztette a hallgatóságot Papp Zsolt György, majd előre is tekintett.

– Gazdaságfejlesztésre 2023-tól 1455 milliárd forint áll majd rendelkezésünkre, zöld fejlesztésekre a korábbi összeg másfélszerese, nagyjából 1000 milliárd forint lesz elkölthető, a Megújuló vidék programjaira pedig egy 285 milliárd forintos keret áll a gazdálkodók rendelkezésére – emelte ki az új támogatási struktúra egy-egy sarokpontját.

A helyettes államtitkár beszélt a generációváltás és a gazdaságátadás kérdésköréről is. Mint fogalmazott, aki a rendszerváltás óta gazdálkodik, az már több mint 30 éve teszi mindezt, amiben pedig igencsak el lehet fáradni.

– Egy új, úgynevezett egyablakos rendszerrel már át lehet adni a stafétát a következő generációnak – fogalmazott Papp Zsolt György, aki zárásképp hozzátette: a fiatal gazdák támogatási rendszerét mindenképpen hatékonyabbá szeretné tenni az agrártárca.

TG