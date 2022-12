Az év végén hagyományosan megugrik a rövid futamidejű, kis összegű fogyasztási hitelek száma és összege: sokan ezekből vásárolnak karácsonyi ajándékot szeretteiknek. A járványok, az infláció és a gazdasági válság időszakában kiemelten fontos, hogy körültekintően mérlegeljük anyagi helyzetünket, teherviselő képességünket – hívja fel a figyelmet a Magyar Nemzeti Bank.

Lapunkhoz is eljuttatott közleményükben azt írják: a hitelszerződés aláírása előtt célszerű tájékozódni az adott fogyasztási hiteltípus – személyi kölcsön, áruhitel, folyószámlahitel, hitelkártya – teljes hiteldíjáról (THM), törlesztőrészletének mértékéről és a törlesztés módjáról, futamidejéről, a teljes visszafizetendő összeg nagyságáról, az előtörlesztés, szerződésmódosítás módjáról, s az esetleges késedelem, nemfizetés következményeiről is.

Dr. Fazekas Sándor nyíregyházi közgazdász sem javasolja, hogy hitelből vásároljunk ajándékot a szeretteinknek, és a szeretet ünnepén adósságba verjük magunkat. A pénzügyi tanácsadó szerint, ha valaki mégis így dönt, jól járja körül, hol és milyen kölcsönt vesz fel, alaposan nézze át a szerződés apró betűs részleit is, nem beszélve a teljes hiteldíj mutatóról, azaz a THM-ről.

– Ilyenkor a különböző üzletekben is lehetőségünk nyílik hitelre megvásárolni a különféle elektronikai termékeket, mint például a tévét vagy a mosógépet, de ne legyünk naivak: még ha nulla százalékos hitelként is reklámozzák az adott terméket, a kamat be van építve az alapárba – inti óvatosságra a vásárlóközönséget a nyíregyházi közgazdász.

A nyíregyházi belvárosi bevásárlóközpontban működő BestByte üzletvezetője elmondta, náluk egész évben lehet részletfizetést kérni, de természetesen a vásárlók ilyen jellegű igénye a karácsony közeledtével megnövekszik.

Tóth Gábor kiemelte, ezzel kapcsolatban minden szükséges tájékoztatást megkapnak a vevők.

– Ebből a szempontból a hűtő, a televízió és a mosógép a legkeresettebb termékünk. Van olyan vevőnk, aki igyekszik minél hamarabb visszafizetni az áru teljes összegét, ám a többségnek ez nem áll módjában, természetesen ők is megkapják a legszélesebb körű tájékoztatást a kölcsönfelvételről – mondta az üzletvezető. Hozzátette, ezen a területen három partnerük van, a Cetelem, a Cofidis és az OTP Bank.

A Magyar Nemzeti Bank a honlapján (www.mnb.hu) a kampány keretében egy ünnepi költségvetés-tervező mintát is közreadott, amellyel – tartalékaink, a kiadások és bevételek, illetve a várható ajándékok, egyéb karácsonyi, újévi költségek számbavételével – egyszerű, év végéig szóló pénzügyi tervet készíthetünk. Ennek segítségével eldönthetjük, hogy hitelfelvétel nélkül is tudjuk-e fedezni az év végi kiadásainkat, avagy sem, hogy túlköltekezés nélkül is lehet szép a karácsonyunk.

TG