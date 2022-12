Ahogy arról több alkalommal is beszámoltunk már, a Tungsram Csoport felhagyott a hagyományos izzók gyártásával, így – többek közt – a kisvárdai üzemben is leállt a termelés, emiatt pedig több száz ember veszítette el a munkáját.

Sok embert átvettek

Öröm az ürömben azonban, hogy a tavaly megalakult Tungsram Aero Space Power Kft. a mai napig már több mint 160 embert vett át a Tungsram Operations Kft.-től, és újra élettel töltötte meg a korábban hagyományos izzók gyártására specializálódott kisvárdai telephelyet. A termelés profilja megváltozott, az izzógyártás mára a múlté, az új cég pedig teljes mértékben az új tevékenységekre fókuszál. A részletekről, a Tungsram Aero Space Power Kft. megalakulásáról, a rövid és hosszú távú tervekről a cég ügyvezetője, Kürthy Attila, illetve a kisvárdai gyár telephely- és termelési vezetője, Zsoldos Attila beszélt lapunknak. – A cég ugyan 2021 decemberében alakult, de az új tevékenységek már jóval korábban megkezdődtek. A cégcsoport vezetése a piaci folyamatokat és a vásárlói szokásokat folyamatosan elemezve belátta, hogy a hagyományos izzók gyártása nem lesz örök életű, ezért már korábban elkezdtek gondolkodni a profilváltáson. Ahogy azt is látták, hogy Kisvárdán lehet építeni a hegesztésre és a fémmegmunkálásra, amit a repülőgépiparban is hasznosítani lehet; jelenleg 200 fővel működik a cég, ebből 190-en Kisvárdán, 10-en pedig Budapesten dolgoznak – mondta Kürthy Attila, a Tungsram Aero Space Power Kft. ügyvezetője, aki korábban Jörg Bauer, a Tungsram Csoport elnök-vezérigazgatójának kabinetfőnökeként dolgozott.

Hozzátette, a tulajdonosi kör, melynek tagja a Xanga Csoport is, hosszú távra tervez a Tungsram Aero Space Power Kft.-vel, a légi közlekedési karbantartás és nagyjavítás jelenleg 100 milliárd dolláros forgalmat jelent a világpiacon, az ipari szereplők egyöntetű megítélése szerint további, folyamatos növekedési potenciállal.

Kürthy Attila

Fotós: Tungsram Aero Space Kft.

– Bár az én „főhadiszállásom” Budapesten van, de heti rendszerességgel tiszteletemet teszem Kisvárdán, a kollégáimmal megosztjuk a feladatokat, amiben nagy szerep hárul a kisvárdai gyárunk telephely- és termelési vezetőjére, Zsoldos Attilára – emelte ki Kürthy Attila ügyvezető.

Négy fő terület

A telephely- és termelési vezetőtől megtudtuk, a gyártás négy területre fókuszál: elektromosszekrény-szerelés, gázturbina-alkatrészjavítás, repülőgéphajtómű-alkatrészek javítása és szélturbina-­alkatrészgyártás.

– Ugyanazon a telephelyen működünk, ahol korábban a hagyományos izzók gyártása folyt, természetesen új gépekkel, új technológiával dolgozunk. Ehhez a régi-új munkatársakat átképeztük, hiszen rengeteg új ismeretre volt szükségük azoknak, akik korábban az izzógyártásban dolgoztak.

– Nemrégiben átestünk több komoly auditon, minek köszönhetően tovább végezhetjük a munkánkat – árulta el Zsoldos Attila, akitől azt is megtudtuk, hogy 2016 óta remek kapcsolatot alakítottak ki a GE Power veresegyházi üzemével, amelynek a beszállítói lettek, jelenleg is ők az egyik legfontosabb vevőik.

– Szeretnénk a jövőben még tovább bővülni, még több kisvárdainak és a környéken élőnek munkát adni – tekintett előre a kisvárdai telephely vezetője.

TG