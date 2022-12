Több mint tíz éve vette át a Michelin nyíregyházi üzemének vezetését dr. Nemes Attila, aki jövő januártól új szerepkörben próbálja ki magát. Marad a francia tulajdonú gumigyár berkein belül, ám 2023-tól minőségi igazgatóként csatlakozik a Michelin Csoport társult márkáinak (mint például a Kléber, a BF Goodrich vagy a Taurus) világszintű irányító csapatához, a székhelyét pedig a fővárosba teszi át.

Támogatták a kollégák

– A nyíregyházi gyár vezetését 2012 nyarán vettem át. Korábban az üzemen belül a gumikeverékek és a szövetes alkotók gyártásában szereztem tapasztalatot, így a kezdeti időszakban óriási segítség volt számomra az abroncsgyártásban jártas kollégák támogatása. Roppant izgalmas időszakot éltünk 2012 derekán, éppen egy kapacitás-bővítési projekt utolsó szakaszában jártunk, ami nem pusztán műszaki változásokkal járt: átalakítottuk az irányítási rendszereinket, módosítottuk a gyári szervezetünket – emlékezett vissza a kezdetekre dr. Nemes Attila, akit egy összegzésre kértünk, vezetése alatt honnan hová jutott el a Michelin nyíregyházi üzeme.

A teljesség igénye nélkül az elmúlt 10 év jelentős fejlesztései közül négy területet emelt ki.

– Egyrészt a vevői igényekhez igazodva ma sokkal többször és sokkal gyorsabban tudunk váltani a méretek között, mint korábban. A másik nagy terület az egyre nagyobb és egyre magasabb műszaki tartalmú termékek gyártásának elindítása, a gyár minden üzemében. A harmadik terület az energiahatékonyság és a környezetvédelem: a még jelenleg is futó projektjeinknek köszönhetően 2030-ra karbonsemlegesek tudunk lenni, miközben jelentősen csökkentjük majd az energia-felhasználásunkat. A negyedik terület pedig, ami nélkül az első három nem lehetett volna sikeres, az emberek, a csapatok és a mindennapi munkamódszereink fejlesztése: a digitális megoldások bevezetése, a kollégák egyre szélesebb bevonása a döntéshozatalba és a probléma-megoldásba, illetve a vezetők folyamatos fejlesztése annak érdekében, hogy minél hatékonyabban tudják támogatni a kollégáikat.

Mik voltak a tíz esztendő legnagyobb kihívásai? – tettük fel a kérdést a távozó gyárigazgatónak.

– Ha a közelmúltra tekintünk vissza, akkor kétségtelenül a koronavírus-járvány kezelése jelentette a legnagyobb kihívást. Nagyon büszke vagyok arra, hogy a munkatársaink fegyelmezettségének és türelmének hála, a járvány legnehezebb időszakában is sikerült megőriznünk a gyár működőképességét. Ugyanakkor az elmúlt tíz évben véleményem szerint a legnagyobb átalakulás a munkaerő-piacon történt: a munkanélküliség csökkenése, a minimálbérek emelkedése, és igen jelentős mértékben a munkavállalói elvárások változása mindenhol megnövelte a fluktuációt. Jó érzéssel tölt el, hogy ebben a környezetben is folyamatosan tudtunk tehetséges, új munkatársakat bevonzani, és a felméréseink alapján meg tudtuk őrizni a munkatársaink elkötelezettségét, így a vállalatunk vonzerejét – válaszolta dr. Nemes Attila, aki arra is büszke lehet, hogy a Michelin Hungária Kft. a társadalmi felelősségvállalásból is kivette a részét, remek kapcsolatot alakított ki a nyíregyházi önkormányzattal, a helyi civilekkel és a különféle szervezetekkel.

Stabil partnerkapcsolatok

– Egy vállalat ezernyi szállal kötődik a társadalomhoz, és vallom, hogy egy vállalat csak egy sikeres közösségben tud sikeresen működni. Ezért tartom nagyon fontosnak, hogy az elmúlt években tovább tudtuk mélyíteni a partneri kapcsolatainkat a többi nagy munkáltatóval, a megyei és városi önkormányzattal, a város meghatározó oktatási, kulturális és szociális intézményeivel, szakmai szervezeteivel. Emellett fontosnak tartom azt is, hogy rendszeresen visszaadjunk a közösségnek, akár a Michelin Bringafesztivál, akár célzott támogatások formájában – fogalmazott.

A beszélgetés során nem kerülhettük el a kérdést: ha ennyire jól működött minden, miért most jött el a váltás ideje?

– Mind az embereknek, mind a szervezeteknek szükségük van megújulásra azért, hogy új ismereteket, módszereket tanuljanak, más módon közelítsenek kérdésekhez, vagy éppen egészen új kérdéseket tegyenek fel. Ezért is tartom szerencsésnek és jó időben érkezőnek a mostani váltást. Óriási megtiszteltetés számomra, hogy az elmúlt években én vezethettem a Michelin nyíregyházi gyárát, és nagyon hálás vagyok mindazért a támogatásért, amit kollégáimtól és külső partnereinktől kaptam. Januártól Budapesten dolgozom tovább, a Michelin Csoport társult márkáinak világszintű irányító csapatában, mint minőségi igazgató. Nagy örömömre szolgál, hogy 21 év ipari tapasztalat után a vállalatirányítás újabb területeit ismerhetem meg, és közvetlen kapcsolatban állhatok majd az ügyfeleinkkel – zárta dr. Nemes Attila.

TG

Borítókép: Dr. Nemes Attila számára óriási megtiszteltetés volt a Michelin nyíregyházi gyárát vezetni | Fotó: Michelin Hungária Kft.