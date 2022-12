– A koronavírus következményeinek kezelése határozta meg 2021-ben a gazdasági-társadalmi folyamatokat. Az idei esztendő elején úgy gondoltuk, végre kezdünk kilábalni a Covid válságból, erre február végén kitört az orosz-ukrán háború… Ez a katonai konfliktus komoly energiaválsághoz vezetett, aminek jövőre a munkaerőpiacon is érzékelhető következményei lehetnek. Elmondhatjuk, hogy most, a 2022-es év végén „halmozott” válsághelyzettel állunk szemben – kezdte lapunknak adott évértékelőjét Pekó László.

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kereskedelmi és Iparkamara elnöke úgy fogalmazott: a háború miatt évtizedek óta nem látott inflációval kell szembesülnünk, korábban elképzelhetetlen energiaválság ütötte fel a fejét, miközben a klímaváltozás, valamint a kedvezőtlen demográfiai folyamatok kezelése is óriási erőfeszítést igényel.

– A vállalkozások többségénél mélyponton van az üzleti bizalom, bármilyen felmérést, elemzést is nézünk. A legtöbb cég a beruházási kiadásainak csökkentését tervezi 2023-ban. A foglalkoztatási hajlandóságot tekintve kedvezőbb a kép, bár létszám-bővítést viszonylag kevesen terveznek, itt inkább azt foghatjuk fel pozitívumként, hogy létszám-leépítésben nem gondolkodnak a cégvezetők. Ez talán a munkaerőhiánynak is „köszönhető”, ami a jelenlegi állomány megtartására ösztönzi a hazai munkaadókat – fogalmazott Pekó László.

Hozzátette, a jelenlegi energiaárak és a csökkenő kereslet veszélyezteti a működést és a forgalmat, a vállalkozások zöménél - főként a kkv-szektorban - az energiaárak okozzák a legnagyobb fejtörést.

– Az energiaválság a vállalatok kétharmada számára az üzemi eredményeik csökkenésével járhat. Ezt megsínylik a tervezett beruházások: minden harmadik cég felfüggesztené azokat, míg a hazai vállalatok egytizede el is állna tőlük. A negatív hatások ellensúlyozására a cégek a többletköltségeket tovább hárítják a vevőkre, ami részben megmagyarázza a gyorsuló inflációt. Az energiaválság pozitívuma viszont, hogy a legtöbb vállalat fokozza energiatakarékossági vagy -hatékonysági erőfeszítéseit – emelte ki az elnök, majd rátért a megyei helyzet elemzésére.

Eszerint az országos átlaghoz hasonlóan nálunk is kedvezőtlenül indult 2022 elején az ipar teljesítménye, bár sokan bizakodóak voltak, de sajnos a makrogazdasági körülmények átírták a forgatókönyvet. Mivel megyénkben a külpiaci eladások dominálnak, a bevételek háromnegyede exportból származik, ezt jelentősen befolyásolta a háború kirobbanása. Az ellátási láncok már a Covid alatt is jelentős mértékben sérültek, ez a sérülékenység a háború kitörésével csak tovább fokozódott, hiszen már nemcsak a tengeri szállítás, de a szárazföldi is válságba került.

A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara Gazdaság- és Vállalkozáskutató Intézetének elemzése szerint a Covid válság és a háború hatására felértékelődött a diverzifikáció, a függetlenség és az alkalmazkodás szerepe a gazdaságpolitikában. A felmérés szerint egyre több vállalat gondolkodik a beszállítói hálózatának bővítésén, ennek pedig az egyik kiemelt célrégiója lehet Közép- és Kelet-Európa - a nemzetközi „munkamegosztásban” fel kell készülni egy szerkezeti változásra.

– Az energiaválságra gyorsan reagált kamaránk is, felvettük a kapcsolatot a szolgáltatókkal, hogy az energiahelyzettel kapcsolatos kérdésekre érdemben reflektálni tudjunk. A Magyar Falu Program támogatásának kiterjesztésére is mi is tettünk javaslatot, ami jelenleg is a döntéshozók előtt van – sorolta.

Pekó László szerint az építőipar is megsínylette az idei évet, bár a megyei építőipari cégek megrendelései még így is növekedtek az előző évhez képest.

– A járvány elmúltával, a háború ellenére beindult a megyei turizmus. A külföldről érkező turistáknak köszönhetően megnőtt a vendégéjszakák száma. A kereskedelmi szálláshelyek árbevételén belül a vendéglátás aránya megnőtt, míg a szállásdíjaké kisebb mértékben, de szintén növekedett, ahogy az egyéb szolgáltatásokból is nagyobb összeg folyt be a turizmus-vendéglátásban érdekelt megyei cégek zsebébe – emelte ki.

– A vállalkozókat az idén is több programmal segítettük: folytatódott a Modern Vállalkozások Programja, melynek fő célja a magyar kis- és középvállalkozások informatikai képességeinek fejlesztése. Az Országos Vállalkozói Mentor Program a vállalkozások versenyképességének és hatékonyságának növelését támogatja mentorok segítségével, a fenntartható gazdaságot helyezve előtérbe. Tevékenyen részt veszünk a megyei önkormányzat által indított beruházásösztönzési és gazdaságfejlesztési paktum munkájában, ezzel is a segítve a megye vállalkozásait. Kamaránk figyelemmel kísérte, kíséri és értelmezi a törvényi változásokat és naprakészen tájékoztatja ezekről a gazdálkodó szervezeteket a www.szabkam.hu honlapon, e-mailben és az ügyfélszolgálat telefonos megkereséseire válaszolva – hívta fel a figyelmet a megyei kereskedelmi és iparkamara elnöke, aki beszélt a vállalkozások előtt álló legfontosabb kihívásokról is.

Pekó László úgy véli, kulcskérdés lesz, ki, hogyan és mennyiért jut hozzá az energiához és a nyersanyagokhoz, miként birkózik meg a szakképzett munkaerő hiányával, és miként fogja tudni kigazdálkodni a minimálbér és a garantált bérminimum emeléséből származó plusz költségeket.

– A vállalkozások számára sosem volt ennyire fontos kérdés a forráshiány enyhítése, az új támogatási, pályázati lehetőségek felkutatása, a munkahelyteremtés, a technológiai korszerűsítés és az innováció. Szinte minden vállalkozásnak gondot okoznak az egekbe emelkedő energiaárak, ezért termelésük visszafogására kényszerülnek azok a cégek, amelyeknek nagy az energiaigényük, mert az áram és a földgáz árának növekedése súlyosan megterheli a vállalatokat. Ebben a nehéz helyzetben, amikor a jövő év tervezését számtalan bizonytalansági tényező nehezíti, még nagyobb szükség van arra, hogy a vállalkozók is segítsék egymás tevékenységét és vegyék igénybe kamaránk szolgáltatásait, melyet a változó helyzethez igazítva, a térség cégeit támogatva folyamatosan felülvizsgálunk, aktualizálunk és bővítünk – zárta évértékelését Pekó László, a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kereskedelmi és Iparkamara elnöke. TG