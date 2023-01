Mint ahogy arról korábban már beszámoltunk, Orha József nyíregyházi vállalkozó a 2022-es esztendő utolsó hónapjában átvehette a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetségének (VOSZ) kitüntetését, az Év Vállalkozója díjat. Az építőiparban érdekelt cégvezetőnek a budapesti Művészetek Palotájában megrendezett Vállalkozók Napján Varga Mihály pénzügyminiszter is gratulált.

Mit gondol, minek köszönhető az Év Vállalkozója díj elnyerése? – tettük fel a kérdést Orha Józsefnek.

Folyamatos növekedés

– Cégcsoportunk, melynek két fő vállalkozása az Orha Művek Zrt. és az Orha Építő Kft., megalapításától fogva nagyjából 15-20 százalékkal növekszik évente mind árbevételben, mind pedig a befektetett eszközök értékében. A 2022-es év végére egy másfél milliárdos beruházást fejeztünk be, aminek részeként Közép-Európa egyik legmodernebb hengersorait üzemeltük be. A könnyűszerkezetes ipari létesítmények szinte teljes spektrumához tudunk már termékeket gyártani, ez a cégalapításkor a távlati céljaim közt szerepelt. A második ok az lehet, hogy a partnerkapcsolataink terén az elégedettségre törekszünk, és ez nemcsak a megrendelői oldalra, hanem az alvállalkozóinkra és a dolgozóinkra is igaz. Ha a három fél közül csak az egyik is elégedetlen, nem lehet hosszú távon az élmezőnyben maradni. A díj kiérdemlésének harmadik oka talán az lehet, hogy felismertem, egy cég vezetésének célja nem lehet csak a profittermelés, a vevői és a dolgozói elégedettség, hanem a társadalmunk egészének érdekét is nézni kell, és a szociálisan perifériára szorult embertársainkat is támogatnunk kell. Hiszem, hogy aki anyagilag sikeres, annak felelőssége is segíteni a rászorulókat, tiszta szívvel, szeretettel adva – fogalmazott lapunknak Orha József.

Elmondta, az Orha Művek Kft.-t tíz éve alapította úgy, hogy kivált a szülei vállalkozásából, és egy bérelt irodában kezdett bele a cég felépítésébe.

– Eleinte csak alvállalkozókkal tudtam gyártatni és kiviteleztetni, majd az akkori nyereségemet egy saját telephely megvásárlásába sikerült visszaforgatnom. Ezután folyamatosan fejlesztettem, bővítettem a gyártóüzememet, és megvásároltam az acélszerkezet-gyártáshoz szükséges technológiát is, ahogy magamat is képeztem. Jelenleg egy kéthektáros telephelyen egy tízezer négyzetméteres gyártókomplexummal rendelkezünk, egy körülbelül hárommilliárd forint értékű eszközparkkal gyártunk, és hatvan munkatársunk van. Eddigi legnagyobb munkánk egy 1350 tonnás, 17 ezer négyzetméteres épület megtervezése, legyártása és felépítése volt – büszkélkedett joggal Orha József, akit a vezetői ars poeticájáról is kérdeztünk.

Fontos az elégedettség

Kiemelte, keresztény elvek szerint hozza meg döntéseit, hosszú távon pedig az üzleti partnerei és a munkatársai elégedettségére törekszik.

– Eddig mindig bebizonyosodott, hogy a tisztességes hozzáállás megtérül. Éves szinten van nálunk egy dolgozói felmérés, amiben megkérdezzük, ért-e valakit igazságtalanság, volt-e olyan ígéretünk, amit nem tartottunk be, illetve van-e valamilyen javaslatuk, miként lehetne még jobban vezetni vagy fejleszteni a céget – sorolta az Orha Művek Zrt. és az Orha Építő Kft. vezetője.

A „milyen típusú vezetőnek tartja magát?” kérdésre így felelt: szigorúnak, de igazságosnak.

– Ha valaki szorgalmas, akkor támogatjuk mind emberileg, mind pedig anyagilag. Ha valakinél viszont észreveszem, hogy kerüli a munkát, azonnal „kiiktatom” a csapatból. Pontosan tudom, hová akarom eljuttatni a cégcsoportot. Sokat kell még tennem, tennünk érte, de ezzel a munkatársaim is előre fognak tudni lépni – mondta lapunknak Orha József, akit a közelmúlt kihívásairól, úgy mint a koronavírus, az energiaválság, és az orosz–ukrán háború hatásairól is faggattunk.

Tanult belőle

– Azok a munkatársaim, akik annak idején elkapták a koronavírust, szerencsére gyorsan felépültek. Akkoriban nekünk hosszú távú szerződéseink voltak, így nyugodt szívvel ígérhettem meg mindenkinek, hogy nálunk nem lesz leépítés. Kormányzati támogatást is kaptunk, mert beruházást és munkahelymegőrzést vállaltunk, amiből végül létszámbővítés lett. A háború közvetlen hatásait a teljes hazai építőipar megérezte, így természetesen mi is, mivel a partnereink visszafogták a beruházásaikat. Ettől függetlenül jelenleg is azon dolgozunk, hogy a német és észak-európai piacokra lépjünk, több partnerrel felvettük már a kapcsolatot. Határozott célom, hogy három éven belül a termelésünk minimum harminc százalékát az exportpiacaink adják ki – emelte ki Orha József, aki az energiaválsággal kapcsolatban lapunknak elmondta: jó helyzetben vannak, mert az árbevételük csak másfél százalékát teszi ki az energiaköltség, köszönhetően a hatékony gyártástechnológiának.

– A különböző válsághelyzetek bebizonyították, amit én egyébként korábban is hittem és vallottam, hogy nem a legnagyobb, legerősebb cégek kerülnek ki jobban egy-egy válságból, hanem azok, amik a legjobban tudnak alkalmazkodni – hangsúlyozta a nyíregyházi cégvezető, aki lapunknak őszintén vallott két korábbi „hibás” döntéséről.

– Az egyik, hogy az exportpiacra lépést egy-másfél évvel korábban kellett volna megkezdenem, a másik, hogy a napelem-tartószerkezet gyártásba is korábban kellett volna belevágnom. Ezekből tanultam, a következő tíz évben sokkal kisebb eséllyel kerül a cégcsoport olyan helyzetbe, hogy már adott a piac, de csak később érkezik meg a gyártástechnológia – fogalmazott Orha József, akiről talán kevesen tudják, hogy átevezte az Atlanti-óceánt.

– Mindig is szerettem a kitartást és a monotonitást igénylő sportokat. A futás is ilyen, ahogy az evezés is. Az Atlanti-óceán átevezésével saját magamnak akartam bizonyítani: ha hiszek valamiben, akkor az elérhető. Általánosságban pozitív hozadéka ennek, hogy talán mások is látják, hogy nyíregyháziként is képesek vagyunk arra, amire egy amerikai, angol vagy francia. Úgy vélem, a magyarok mindenben képesek felvenni a versenyt a nemzetközi mezőnnyel, legyen szó sportról vagy üzletről – zárta beszélgetésünket az Orha Művek Zrt. és az Orha Építő Kft. vezetője.



Tarnavölgyi Gergely



Borítókép: A fővárosi díjátadó ünnepségen Orha Józsefnek (balra) Eppel János, a VOSZ elnöke, Varga Mihály pénzügyminiszter és dr. Lits József, a VOSZ ellenőrző bizottságának elnöke is gratulált az Év Vállalkozója díjhoz | Fotó: VOSZ/BPC