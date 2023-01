– Egy lassú gazdasági recesszió jöhet, de nem lesz annyira drasztikus, mint ahogyan az elemzők azt leírják. A legfrissebb foglalkoztatási adatok szerint: tavaly év végére 4 millió 706 ezer volt a foglalkoztatottak száma itthon, ez 29 ezerrel több, mint egy éve. Az viszont tény, hogy országos összevetésben továbbra is vármegyénk az országos átlag alatt áll a listán. A következő időszakban az ipari szektorban óriási volumenű beruházások indulnak el Nyíregyházán és Debrecenben, tulajdonképpen ezek a beruházások menthetik meg a térséget a munkanélküliségtől, ugyanis több ezer új munkahely kínál majd álláslehetőséget. A betelepülő nagyvállalatok számára inkább az lesz a kérdés, találnak-e profiljuknak megfelelő, szakképzett munkaerőt – mondta el lapunknak Oláh Csongor, a HSA Kft. régióvezetője. Az egyik legnagyobb munkaerő-közvetítő cég a régiónkban működő nagyvállalatokkal áll kapcsolatban, ők szervezik a diákmunkát, és a nyugdíjas-foglalkoztatásra is van rálátásuk, így arra kértük a vezetőt, foglalja össze a 2022-es évet. Attól az általános megállapítástól indult el, hogy évek óta alacsony a munkanélküliségi ráta Magyarországon, ami persze nem azt jelenti, hogy egyáltalán nincsenek álláskeresők vagy hiányszakmák.

Cégek versenyelőnyben

– 2022-ben szinte minden szektorban munkaerőhiányra panaszkodtak a vállalkozások, a bővülő cégeknek mi sem tudtunk új embereket közvetíteni, mert nem volt jelentkező a többtucatnyi álláshelyre. Így, ha elfogyott a magyar munkaerő, a létszámot vendégmunkásokkal töltötték fel a vállalatok – mondta el lapunknak a régióvezető.

– Bár az elmúlt években egyre inkább mobilissá váltak az emberek, és lakóhelyüktől kilométerekkel messzebbre is elmennek dolgozni, akár el is költöznek egy új álláshelyért, ám a keleti régióba még mindig nincs tömeges munkaerő-beáramlás, az elvándorlás sokkal inkább jellemző. Éppen ezért azok a cégek vannak versenyelőnyben, amelyek jól ismerik a belföldi munkaerő-mobilitást, ez alapján lépnek kapcsolatba a munkaerő-kölcsönzőkkel is – tette hozzá Oláh Csongor.

Elviszi a drágulás az emelést

Majd a bérekkel kapcsolatban kifejtette, tavaly év elején szinte teljesen eltüntette az év eleji béremelést az infláció, ezért év közben többször is emeltek a cégek, legalábbis azok, melyekkel mi is folyamatos kapcsolatban vagyunk. Jellemzően a könnyűiparban, a fémiparban s a mezőgazdaságban is, bár az agráriumban az aszálykárok beszűkítették a gazdaságok pénzügyi mozgásterét. Tehát az inflációt követve kétszer is történt béremelés, januárban, majd szeptemberben (egy 5-10 százalékos), és kiigazították a bónuszokat s a cafeteriajuttatásokat is. Úgy látjuk, hogy az idei kötelező minimálbér és garantált bérminimum emelése már nem elegendő, ha a cégek meg akarják tartani szakembereiket, az infláció elviszi az emeléseket. Olyan munkahelyekről is tudunk, ahol tavaly novembertől egészen idén márciusig rezsitámogatást kapnak a dolgozók, ezzel a juttatással is több pénz maradhat családi kasszájukban. A béreket tehát felfelé hajtja a szakemberhiány. A rutinos, szakképzett dolgozót meg kell fizetni, de még így is van hová felzárkózni ebben a vármegyében – jegyezte meg Oláh Csongor.

Munkavállalói oldalról nézve hozzátette: – A többség örült, ha biztos állásban dolgozhatott, nemigen váltottak év közben az emberek, és a gazdasági nehézségek miatt továbbra is ragaszkodni fognak a bevált munkahelyekhez. Egyelőre a könnyű fizikai munkakörben látok mozgást, leginkább a több műszakos munkarendet szeretnék lecserélni olyanra, amelyben kiegyensúlyozottan illeszthető össze a munka a családi élettel.

– Hogy mik voltak tavaly a legkeresettebb szakmák? Építőipari területen mindenféle szakmunkás, a villanyszerelők, a CNC-gépkezelők. A diplomás mérnökök keresettek, informatikusból már inkább csak a kiemelkedő tudásúak érvényesülnek és keresnek jól. A nyugdíjasok foglalkoztatásával járó kedvezmények, a 25 év alattiak szja-mentessége az elmúlt évben is kihúzta a bajból a szolgáltatói szektort, ugyanis a szakemberhiányból adódó űrt továbbra is velük töltik be a kkv-k – tudtuk meg a HSA Kft. régióvezetőjétől.

KO