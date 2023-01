Közel háromszáz hazai kis- és középvállalkozás, valamint nagyvállalat vett részt a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara úttörő kezdeményezésében, amely a vállalkozások fenntarthatósági szemléletformálását tűzte ki célul, egyedi mentorálási program formájában.

A fenntarthatósági szemlélet elsajátítását célzó program szemléletbeli és eszközbeli segítséget egyaránt nyújtott a résztvevőknek: kézikönyv, szakmai csoportos mentorálások, céglátogatások, akciótervek és aktív mentori segítségnyújtás formájában – tudtuk meg Párkányiné dr. Csurka Edinától.

Workshop és céglátogatás

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara főtitkára szerint vármegyénkben is sikeresen zárult a program: kilenc csoportos mentorálási workshopot tartottak meg a kamara nyíregyházi székházában, ezzel párhuzamosan volt hat céglátogatás a mentori szerepet betöltő cégeknél, míg összesen huszonkét vármegyei cég kap majd tanúsítványt a program elvégzéséről.

– Az észak-alföldi régióban a fenntarthatósági témában hat mentorvállalat támogatta a vállalkozásokat, ezek közül a Carl Zeiss Vision Hungary Kft., a Cudy Future Kft. és a Michelin Hungária Kft. voltak vármegyénkbeli vállalkozások – emelte ki a főtitkár, aki elmondta, a kamara maga is részt vett mentoráltként a workshopokon azért, hogy a jövőben a fenntarthatósággal kapcsolatos kérdésekben is segíteni tudja a hozzá forduló vállalkozásokat. A programban a mentorok saját példájukon mutatták meg, hogyan egyeztethető össze a fenntarthatóság gyakorlata az üzleti érdekekkel.

Példaértékű megoldások

Párkányiné dr. Csurka Edina lapunkon keresztül hívta fel a figyelmet az üzleti világban egyre inkább szükségessé váló gyors alkalmazkodóképességre és a tudásszerzésre mint a talpon maradás zálogára. A mostani mentorprogram és az ehhez hasonló szemléletformáló megoldások pedig szükséges és hasznos formái a tudásátadásnak, és végső soron hozzájárulnak ahhoz, hogy újra keretek közé tudjuk szorítani az emberiség globális erőforrás-fogyasztását.

A mentoráltak véleménye szerint pedig példaértékű megoldásokat láttak a nagyvállalatoknál, ami a hulladékhasznosítást, energetikai megoldásokat, gyártásoptimalizációt vagy akár a munkavállalók szemléletformálását illeti. Az eredmények inspirálóak voltak számukra, a megszerzett tudást ráadásul ők maguk is tovább tudják adni partnereiknek, megbízóiknak, ennek segítségével pedig még gyorsabb ütemű lehet a teljes szektornak és a környezetnek egyaránt kedvező szemléletváltozás.

TG