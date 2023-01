Közel 300 millió forintból épült meg az 1 900 négyzetméteres üzemcsarnok, melyet a napokban adtak át Mátészalkán. A fejlesztésről, a 25 esztendős családi vállalkozás múltjáról, jelenéről, valamint rövid távú terveiről a mátészalkai cég vezetőjével beszélgettünk.

Pető Károly lapunknak elmondta, műanyag-nyílászárókat 2003 óta gyártanak, akkoriban még csak egy 300 négyzetméteres csarnokban dolgoztak, használt gépekkel kezdték el a termékeik gyártását.

Családi együttműködés

– Mára már több telephelyen működünk, ezek alapterülete meghaladja a 3 ezer négyzetmétert. A közel harminc viszonteladónkon keresztül a fél országot lefedve jutnak el termékeink a végfelhasználókhoz, valamint szállítottunk Szlovákiába és Romániába is. Mátészalkai üzemeinkben harmincöten dolgoznak, feleségemmel, fiammal és édesanyámmal közösen vezetjük a családi vállalkozást – tudtuk meg Pető Károlytól. Hozzátette, a közelmúltban átadott 1 900 négyzetméteres üzemcsarnok megépítése közel 300 millió forintba került, a beruházásra 205 millió forintos támogatást nyertek el, a közel 100 millió forintos önrészt a cég hitel nélkül tudta biztosítani, ami a Limaker Kft. vezetője szerint a mai világban nem kis dolog.

– Az új üzemben elsősorban ajtórendszereket szeretnénk gyártani, melyekre egyre nagyobb az igény a modern építészetben, mivel minél nagyobb felületeket szeretnének „kinyitni” az építkezők, ezzel is közelebb hozva a természetet a lakótérhez – tekintett előre a Limaker Kft. ügyvezetője. Pető Károly lapunknak elárulta, a fejlesztéssel párhuzamosan szerették volna a dolgozói létszámot is bővíteni, de ezt az építőipar visszaesése miatt el kellett, hogy halasszák. A cégvezető abban bízik, hogy az uniós források megérkezése után újra szárnyra kaphat a hazai építőipar is.

A cégvezetőt megkérdeztük arról is, hogyan látja a hazai munkaerő-piac helyzetét.

– Az utóbbi hat-hét évben egyre nehezebb megtalálni a szakképzett munkaerőt, sajnos szinte teljesen „kiürült” a munkaerő-piac. Olyan munkavállalókat veszünk fel, akiket mi tanítunk meg a nyílászárók gyártására, mert már a középiskolákból is „elfogytak” az alapszakmákból, úgy mint az asztalos, az épületasztalos vagy a lakatos, érkező tanulók. Ennek következménye az is, hogy egyre többen vesznek olyan gépeket, melyek beüzemelésével és működtetésével csökken a munkaerőigény – osztotta meg tapasztalatait a vállalkozó.

Erős elköteleződés

A Limaker Kft. új üzemének átadóján részt vett dr. Kovács Sándor, a térség országgyűlési képviselője és dr. Hanusi Péter, Mátészalka polgármestere is, aki lapunk megkeresésére elmondta: a városban működő 1200 vállalkozás mindegyike nagyon fontos az önkormányzat számára, de külön öröm, hogy a városban kiemelkedő a kis- és középvállalkozások aránya.

– A multinacionális cégeink teljesítménye világszínvonalú, jó kapcsolatot ápolunk a vezetőikkel, ugyanakkor a Limakerhez hasonló családi vállalkozások Mátészalka iránti elköteleződése erő­teljesebb. Míg egy nemzetközi cég működése során bár­mikor alakulhat úgy a világpiaci helyzet, hogy a vállalat központi vezetése áthelyez egy-egy üzemegységet egyik országból a másikba, a ­családi vállalatok hosszú távon terveznek helyben maradni, generációkban gondolkodnak a működés tervezésekor – fogalmazott dr. Hanusi Péter.

