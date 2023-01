Örülhetnek a SZÉP-kártyák tulajdonosai, hiszen a jövőben már nem kell bíbelődniük az egyes alszámlákkal. A közelmúltban Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter egy kormányinfón bejelentette, hogy a pihenőkártya szabályait átalakítják, és megszűnnek a korábbi alszámlák.

Az intézkedés nem ismeretlen a kártyatulajdonosoknak és az elfogadóknak, ugyanis a koronavírus-járvány alatt átmenetileg már érvényben volt. A célok nem változnak, de a szálláshely, vendéglátás és szabadidő kategóriák bármelyikére felhasználható a kártya teljes egyenlege.

A Magyar Turisztikai Ügynökség szerint a módosítás mintegy 2,5 millió kártyafelhasználót és közel 50 ezer hazai turisztikai szolgáltatót érint pozitívan.

Nem kell már vesződni a „zsebekkel”

A Magyar Turisztikai Ügynökség arról számolt be, a SZÉP-kártya az elmúlt bő egy évtizedben a belföldi turizmus motorjának számított, azonban az intézkedés hatására várhatóan tovább nő a népszerűsége, hiszen mind a kártyatulajdonosok, mind az elfogadóhelyek, vállalkozások számára könnyítést és támogatást jelent a válságban.

A közleményben kiemelték: a változás jelentőségét jól mutatja, hogy 2022. november végén a SZÉP-kártyákon rendelkezésre álló keret mintegy 88 milliárd forint volt. Az év elején életbe lépett módosítás elsősorban a vidéki szolgáltatók forgalomnövekedéséhez és rentábilis működéséhez járulhat hozzá. Az intézkedésről vármegyei szolgáltatókat kérdeztünk, akik megosztották lapunkkal, mit várnak az új szabályoktól.

Bátrabban költenek

Misánszki István, a Csillag Ételbár üzletvezetője elmondta, a SZÉP-kártya nagyon népszerű a vendégeik körében, a kártyás forgalom jelentős részét ez teszi ki.

– Az emberek először a pihenőkártya egyenlegét használják fel, és csak azután nyúlnak a bankkártyához, esetleg a készpénzhez. Bátrabban is költekeznek, ha nem a bankszámlájukat terheli a vásárlás, azt tapasztaljuk, hogy egy-egy alkalommal nagyobb összeget költenek el, esetleg drágább ételeket vásárolnak, mintha ugyanezt készpénzzel tennék – osztotta meg tapasztalatait az üzletvezető.

– A változással úgy vélem, jól járnak a kártyatulajdonosok, az elfogadóhelyek és az állam is. Előbbiek azért, mert az egyenlegüket szabadabban költhetik, nem kell a „zsebekkel” bajlódni, az elfogadóhelyeknek adminisztrációs könnyebbséget jelent a módosítás. Az állam pedig azért jár jól, mert nem ragadnak be az összegek az egyes alszámlákon, így az adóbevétel sem várat magára.

– Ugyanakkor mindez nem teljesen új, a pandémia alatt már megtapasztalhattuk, mik a zsebek közötti átjárhatóság előnyei. Alszámlák nélkül a fizetés is gyorsabb, nem kell kérdezgetnünk a vendégeket, honnan vegyük le a pénzt, és mindez sokat javít a vásárlói élményen is. Az élelmiszerárak nagyon megemelkedtek, ezért minden családnak jól jön ez a pluszforrás, ráadásul a jelenlegi helyzetben nem biztos, hogy az emberek szállásra, üdülésre szeretnék költeni a kártyájukon lévő összeget – tette hozzá Misánszki István.

Több lehet az ügyfél

Szintén előremutatónak tartja a szabályváltozást Molnár Tiborné, a Dávid Optika munkatársa.

– Már nem kell azzal vesződni, hogy mely alszámlákról vásároljunk, ami nagy könnyebbség. Az emberek nálunk is előszeretettel használják a pihenőkártyát, és valamiért sokkal bátrabban költik el az azon lévő egyenleget. Ennek ellenére ez is pénz, de nekünk is jó lesz, hogy már nem csupán a szabadidő zsebből vásárolhatnak nálunk.

– A korábbi rendszerben sokan azért nem fizettek SZÉP-kártyával, mert a jelentősebb összegeket a szálláshely és vendéglátás zsebekre kérték, a szabadidőn pedig nem volt elegendő egyenleg; bízunk benne, hogy a jövőben ez is változni fog – hangsúlyozta az optika munkatársa.

Segítség a válságban

Kovács Rebeka is rendelkezik pihenőkártyával, és nagyon örül, hogy a munkáltatójától megkapja ezt a béren kívüli juttatást.

– Általában a szállás és vendéglátás alszámla között osztottam meg a keretet, a családommal ebből fedeztük a nyaralások, kirándulások egyes költségeit. Havonta egyszer-kétszer étteremből rendelem az ebédemet, így ehhez is jól jön a kártya. Mindennek nagyon megemelkedett az ára, ha nem lenne SZÉP-kártyám, nem is rendelnék ilyen gyakran. A számlák közötti átjárhatóság már a koronavírus-járvány idején is nagyon hasznos volt.

– Akkor azért, mert a járvány legrosszabb időszakaiban esélytelen volt színházba, moziba vagy bármely más elfogadóhelyre bemenni, és a szabadidő zseb kerete sem veszett kárba. Most viszont az élelmiszerárak miatt örülök az intézkedésnek. Az alapvető termékek közül többnek is két-háromszorosára emelkedett az ára – gondoljunk csak a kenyérre vagy éppen a tejre –, ami egy-egy nagybevásárláskor igen húsba vágó lehetne. A SZÉP-kártyával azonban kiegészíthetjük a családi költségvetést, és bár így is nagyon bosszantó a drágulás, a mi esetünkben még elviselhető – tudatta Kovács Rebeka.