A horgásztársadalom számára értékelte a tavalyi évet, s felvázolta az idei tennivalókat is újévi köszöntőjében Virág Imre, a Sporthorgász Egyesületek Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Szövetségének elnöke.

„Az igazat megvallva talán jobb is lenne nem beszélni a 2022-es évről, mert a múltra visszatekintve bátran kijelenthetem, hogy ez az esztendő volt talán a legnehezebb a horgászelnöki éveim alatt. Az esztendő elején még nem gondoltuk, hogy mi vár, ránk és optimistán indítottuk az évet, bízva benne, hogy töretlenül építkezhetünk a korábbi évekhez hasonlóan. Sajnos, már tavasszal látszott, hogy nem lesz egyszerű évünk, bár akkor még csak a halgazdálkodás szempontjából fontos problémákkal kellett szembenéznünk. Talán első helyen említeném a hal árának drasztikus emelkedését, amit elsősorban a takarmányárak elszabadulása indukált, nem beszélve a csapadékhiányos, aszályos nyárról, ami aztán szintén nem kedvezett a haltermelésnek sem.

Sajnos, olyan helyzet alakult ki, hogy a magyarországi halgazdálkodási vízterületet hasznosítók jelentős része nem jutott hozzá elegendő mennyiségű halhoz a halhiány miatt. Egyes becslések szerint, ha van elegendő hal, akár 30-40 %-kal több hal is kerülhetett volna az ország vizeibe. Megfordítva a képletet, ennyi hal hiányzott. Szerencsére a megyénkben sikerült ezt a helyzetet előrelátóan kezelni, és még jóval a drágulások előtt a szükséges halmennyiséget lekötni, így telepítéseink sem szenvedtek kárt, sőt a stabil gazdasági helyzetünknek köszönhetően még az idei kétnyaras pontyot is sikerült beszerezni, majd késő ősszel kihelyezni, s ezzel az idei drágulásokat is részben kiküszöbölni. Büszkén mondhatom, és jó érzés kimondani, hogy több mint 73 millió forint értékű hal került a szövetség révén a megye vizeibe. Természetesen ebben voltak pályázati források is, amiért pedig a Magyar Országos Horgász Szövetséget illeti a köszönet.

Aztán jött az orosz-ukrán háború és minden gazdasági következménye, amit magával hozott: az energiaárak drasztikus növekedése, a magas infláció. Azt hiszem, ez sem hiányozott a covidból nemrég kigyógyult országunknak. Sajnos, azzal kellett szembesülnünk, hogy jelentős áremelésekre van szükség a horgász szektorban is, hogy a munkahelyeket meg tudjuk őrizni, a munkafeltételeket, bérszínvonalat biztosítani tudjuk. A többszörösére növekedett költségeink mellett a legfontosabb, hogy az elért eredményeket meg tudjuk őrizni, nemcsak országos szinten, hanem helyi viszonylatban is, mert egy leépülő rendszert sokkal nehezebb újra építeni, mint szinten tartani. Ehhez kérjük a tisztelt horgásztársadalom segítségét és megértését, azt kérve mindenkitől, hogy a nehézségek ellenére is váltsák ki a horgászengedélyüket, mert a horgász szektorban is ugyanolyan emberek dolgoznak, mint a tisztelt olvasó, nekik is szükségük van a munkahelyükre, hiszen el kell tartaniuk a családjukat!

Ezeknek a gondolatoknak a jegyében - megpróbálva derűlátásomat és optimizmusomat megőrizni – kívánok minden kedves horgászunknak egy jobb, boldogabb és természetesen horgászfogásokban gazdag 2023-as évet!”