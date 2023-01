Jelentős támogatást kapnak a megemelkedett energiaköltségekhez a települések: a Miniszterelnökség 138 városi és 17 kerületi önkormányzat részére csaknem 44 milliárd forint támogatásról döntött.

Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyéből 6 város a következő összeget kapja: Nyíregyháza 1 764 322 169, Újfehértó 178 269 403, Nyírbátor 157 328 043, Mátészalka 142 748 761, Tiszavasvári 134 049 057, Kisvárda 78 304 461 forint.

Takarékossági intézkedések

A Miniszterelnökség közleményében hangsúlyozta: az orosz–ukrán háború és a brüsszeli szankciók következményeként az energiaárak a sokszorosára emelkedtek. A kormány célja, hogy ebben a helyzetben is a legfontosabb közszolgáltatások működése fennmaradhasson. A települések anyagi helyzete, energiabeszerzési szerződéseik, alapvető intézményeik fűtési, világítási rendszere jelentősen eltérő. A támogatásért cserébe mindenkitől takarékosságot kérnek, ezért az érintett önkormányzatok tervet készítettek a lehetséges energiamegtakarítási lehetőségekről.

– Nyíregyháza arányosan kiemelt támogatásban részesült. Az 1,764 milliárd forintos összegről szóló szerződést egy-két héten belül megkötjük, utána várhatjuk a folyósítást – jelentette ki érdeklődésünkre dr. Kovács Ferenc, a vármegyeszékhely polgármestere.

– A távhő, a gáz és a villanyáram tarifája bődületesen megemelkedett. Csak egy példa: tavalyelőtt a közvilágításban amiért 20 forintot fizettünk, az az elmúlt évben 41 forint lett, most pedig 143 forintról kaptunk tájékoztatást. A takarékossági intézkedéseink előkészítése még augusztusban elkezdődött. Kivétel nélkül minden önkormányzati fenntartású intézmény vezetőjével egyeztettünk. A közgyűlés megszavazta az azóta bevezetett takarékossági intézkedéseket. Természetesen azóta is minden területen folyamatos a monitoring.

Alapfeladatok biztonságban

Kisvárda polgármestere, Leleszi Tibor is arról beszélt, már az elmúlt évben takarékossági intézkedéseket vezettek be az önkormányzat fenntartásában működő intézményekben. Ahol lehetett, ott összevontak, a művelődési ház dolgozóit erre az időszakra átköltöztették a polgármesteri hivatalba. Mint Leleszi Tibor fogalmazott, a pénzbeli segítségnek örülnek, és jól jön a költségvetés tervezésekor, amit februárban készít elő a testület, akkor derül ki az is, hogy a mostani támogatást pontosan mire használják fel.

– A rezsiköltségek drasztikus emelkedése mindenhol lecsapódik, a kisvárdai önkormányzat viszonylag szerencsés helyzetben van. Az elmúlt években több szociális és oktatási feladatot ellátó intézményünket átvette az egyház, így nem az önkormányzat tartja fenn az épületeket. A másik fontos kérdés: a meglévő épületek energiahatékonysága. Mindig is arra törekedtünk, hogy pályázati forrásból a régi, elavult ingatlanokat megújítsuk, s ez így is marad, hiszen az energiafelhasználás minimalizálása sokáig kulcskérdés lesz még – jegyezte meg a polgármester.

Hozzáfűzte, egyébként is a város ragaszkodik az észszerű és fontos kiadásokat tartalmazó, tartható költségvetéshez.