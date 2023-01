Január 31-ig több mint 27 ezer hazai termelőnek kell beadnia a gazdálkodási napló egyes adatait (web-GN) a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal felé. A határidő jogvesztő, az adatszolgáltatási kötelezettség elmulasztása akár a támogatás 30 százalékának levonásával is járhat. A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK) vármegyei szervezetének falugazdászai segítséget nyújtanak a web-GN benyújtásában - hívta fel lapunkon keresztül a régió gazdálkodóinak figyelmét Rácz Imre. A NAK vármegyei elnöke hozzátette: közeleg az élelmiszerlánc-felügyeleti díj fizetési határideje is, ami ebben az esetben is 2023. január 31-e.

- A díj akár online kiegyenlíthető. Azon érintetteknek, akik az átutalást választják, a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal szeretné felhívni a figyelmet, hogy fokozottan ügyeljenek a megfelelő, 30006016-tal végződő tematikus számlaszám használatára - emelte ki Rácz Imre, aki beszélt a közelmúltban megjelent államkincstári közleményről is, mely szerint febr 1. és 15. között igényelhető a dohányágazat működéséhez és a COVID-19 világjárvány ágazatra gyakorolt gazdasági negatívumainak az ellentételezéséhez nyújtott átmeneti támogatás.

- Az előttünk álló időszakban számos új kihívásnak kell megfelelnünk, ezért fontos, hogy a lehető legjobb módon tudjunk előre kalkulálni a lehetséges bevételeinkkel. Ebben nyújt segítséget a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara KAP kalkulátora, mellyel minden érdeklődő kiszámíthatja a termeléstől független támogatások, valamint a termeléshez kötött támogatások várható összegét - emelte Ki Rácz Imre vármegyei elnöke.

KM