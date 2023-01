– Mindig öröm egy fejlesztést lezáró sajtótájékoztatóra jönni – fogalmazott dr. Szabó Tünde az ANICO Kft. csütörtöki projektzáró rendezvényén.

A már több mint harminc esztendeje családi vállalkozásként működő cég telephelyén megtartott sajtótájékoztatón az Északkelet-magyarországi Gazdaságfejlesztési Zóna komplex fejlesztéséért felelős kormánybiztos köszöntőjében kiemelte: a magyar kormány is támogatja azokat a vállalkozásokat, melyek mögött komoly hagyomány van, de rendelkeznek tervekkel, jövőképpel.

– Életünk minden területén fontos szerepet tölt be a kommunikáció, az ANICO Kft. pedig ezzel a területtel foglalkozik. A hazai mellett a külföldi piacokra is dolgoznak, emellett a helyi foglalkoztatás erősítéséből is kiveszik a részüket. Magyarországnak ebben a nehéz időszakban nagy szüksége van az ilyen vállalkozásokra – mondta dr. Szabó Tünde a családi vállalkozás Debreceni úti központjában.

Dévényi József tulajdonos röviden bemutatta a céget és a nemrégiben lezárult projektet is. Elhangzott: az ANICO Kft. (az elnevezés egy mozaikszó, az antenna, az információ és a kommunikáció szavakból áll össze) fő profilja az elektronikus és híradás-technikai berendezések, illetve alkatrészek nagykereskedelme.

A cég 153 millió forint támogatást nyert el a Széchenyi Terv Plusz programban. Az európai uniós támogatás felhasználásával felújították telephelyüket, ahol kiépítettek egy napelemes rendszert, valamint az alkalmazottak egy számítástechnikai képzésen is részt vettek.

TG