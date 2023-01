– A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara jelezte a döntéshozók felé, az érintett gazdasági szereplők sűrűsödő jelzései és a kamarában megszervezett, a szakszövetségekkel tartott egyeztetés alapján, hogy az élelmiszer-ágazatban az árstopot a lehető leghamarabb vezessék ki – mondta lapunknak Pekó László, a vármegyei kereskedelmi és iparkamara elnöke, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara kereskedelmi kollégiumának vezetője, aki a fent említett egyeztetéseken személyesen részt vett, ahogy a döntéshozók számára készített szakmai anyag kidolgozásában is komoly szerepet vállalt.

Pekó László hozzátette, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara egyetért Nagy Márton miniszter véleményévél, miszerint az árstopok a hirtelen jött áremelkedést megfelelően kezelték, ezáltal számos családon segítettek, de mára betöltötték szerepüket, és immár egyre drágább a fenntartásuk.

Növekvő veszteségek

– Az élelmiszer-ágazatban az árstopok egyre inkább fenntarthatatlanná váltak, tekintettel arra, hogy mára már egyre elviselhetetlenebb terhet ró az ágazatra és egyre inkább gátja a szabadpiaci működésnek. A folyamatos termelői áremelkedések közepette az árstopos termékek értékesítése növekvő veszteségekkel párosul, egyre nagyobb lesz a szakadék a termék mostani és a lehetséges piaci ára között – fogalmazta meg az egyre mélyülő problémát Pekó László.

A kamara által elkészített szakmai anyag szerint az árstopok erőltetett fenntartása vezet a most már lokálisan tapasztalható áruhiányhoz, valamint a termékpályák durva torzulását is előidézte. Jelentős veszteségeket szenved el a magyar élelmiszeripar és a mezőgazdaság is, hiszen a rendelet betartása érdekében a jó minőségű magyar élelmiszert - az ellátásbiztonság és a megemelt készletszint tartása miatt - importtal kényszerül a kereskedő pótolni, míg a hazai termékeket az exportpiacon értékesíti. A nagyobb készletentartás nagyobb termelési nyomást is helyez az élelmiszergyártókra és a termelőkre is.

– Egyre nagyobb a veszteséggel értékesített árstopos termékek aránya a kiskereskedelemben – említette a vármegyei kereskedelmi és iparkamara elnöke.

Pekó László emlékeztettet, az árstop-rendelet 2022. február 1. óta van érvényben, azóta kell tartani a kiskereskedelemnek a 2021. október 15-i fogyasztói árakat. Az élelmiszerek beszállítói árai ezalatt az idő alatt átlagosan 40-50 százalékkal nőttek, bizonyos hatósági áras termékek esetében pedig akár 70-100 százalékos növekedést is tapasztaltak.

– A hazai kiskereskedelmi vállalkozások tartalékai korlátozottak, egyre nehezebb a veszteséges értékesítést finanszírozni, halmozott veszteségeket görgetnek maguk előtt – tette hozzá.

Elfogytak az erőforrások

Pekó László szerint a felsoroltak is jól mutatják, hogy az ágazat szereplőinek erőforrásai elfogytak, túl hosszú ideje viselik az árstopok terheit, ezért megérett a helyzet a változtatásra.

– Legkésőbb az április végi határidőig célszerű lenne kivezetni az árstopot, mindezt természetesen úgy, hogy a magyar családok élelmiszer-ellátása biztosított maradjon – fogalmazott a vármegyei kereskedelmi és iparkamara elnöke.