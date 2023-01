Kiemelték, hogy jelentős csökkenés volt a kishaszonjárművek piacán, ahol az előző évinél 23,2 százalékkal kevesebb, 17 652 modellt regisztráltak 2022-ben.

A tájékoztatás szerint tavaly 4709 tisztán elektromos személyautót helyeztek forgalomban, 9,2 százalékkal többet, mint a megelőző évben, a 2022-ben forgalomba állított plug-in hibrid személyautók száma 4876 volt, 15,1 százalékkal több 2021-hez képest.

Összefoglalójában az egyesület rámutatott arra, hogy az elektromos autók száma bár gyors ütemben növekszik, 2022 végére a várhatónál jelentősen kevesebbet helyeztek forgalomba, így összességében a regisztrált új autók mindössze 4 százaléka tisztán elektromos, és hasonló arányt képviselnek a tölthető hibrid modellek.

Az MGE közleménye szerint a nagyhaszonjárművek piaca 2022-ben jelentős, 27,5 százalékos növekedést hozott egy év alatt. A közúti nehéz pótkocsi értékesítési trendje, ha sokkal lassabban is, de követte a nagyhaszonjármű piac alakulását, 2022-ben 3356 közúti pótkocsit helyeztek forgalomba 10,5 százalékkal többet 2021-hez képest.

Az autóbuszok piaca tavaly egész évben gyengélkedett, 2022-ben 691 autóbuszt helyeztek forgalomba, 31,7 százalékkal kevesebbet az előző évinél.

Az egyesület arra hívta fel a figyelmet, hogy az új autóbuszok iránti alacsony szintű kereslet jelentős probléma, ugyanis a személyszállítás további és gyors megújítása biztonsági és környezetvédelmi okból sürgető igény.

A motorkerékpár piac 2022-ben is bővült, ami köszönhető volt a pandémia visszaszorulásának, illetve a tudatos, költséghatékonyabb közlekedés előtérbe kerülésének. A növekedés lendületét a gyártók kiszolgálási kapacitásának ingadozása némileg visszafogta, de így is 12,9 százalékos emelkedést ért el a piac - írták.

Tájékoztatásuk szerint visszaesés tapasztalható a használt autók piacán is, 2022-ben 137 412 használt autót helyeztek forgalomba Magyarországon, ami 4,5 százalékos csökkenés egy év alatt. A visszaesés oka elsősorban a gazdasági helyzet és a forint-euró árfolyam jelentős emelkedése - írják a közleményben.

Az MGE becslése szerint az idén a személyautók piacán mintegy 10 százalékos csökkenés várható, a magyar autópiac továbbra is a százezres darabszám felett fog teljesíteni 2023-ban.

Jelentős növekedésre számítanak az elektromos autók iránti keresletben, ebben szerepet játszhat az üzemanyag- és energiaárak alakulása. Pozitív évre számít az egyesület a motorkerékpár-eladásoknál is, ahol 10 százalékos növekedést prognosztizál.

- MTI -