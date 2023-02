A vármegyei közgyűlés elnöke is részt vett a Régiók Európai Bizottságának legutóbbi brüsszeli ülésén, ahol felszólalt az Európai Bizottság azon javaslata ellen, ami a növényvédőszerek használatát korlátozná. Seszták Oszkár két fontos észrevételt tett a keddi felszólalásában, ezeket portálunkkal is megosztotta. – Megerősítettem, hogy a magyar önkormányzatok és az Európai Konzervatívok és Reformerek (ECR) csoportja is messzemenően egyetért az uniós környezetvédelmi célokkal, azonban úgy ítéljük meg, hogy a növényvédőszerek használatának korlátozását, illetve annak módját nagyon körültekintően kell meghatározni. Ezzel az álláspontunkkal nem vagyunk egyedül. Az ülés résztvevőit emlékeztettem arra, hogy tavaly decemberben az Európai Tanács a növényvédőszerek fenntartható használatáról szóló rendeletjavaslathoz egy kiegészítő hatásvizsgálati tanulmány benyújtását kérte az Európai Bizottságtól. Számos javaslati pont – például az érzékeny területek, vagy a csökkentési célértékek meghatározására vonatkozó számítási módszertan – tárgyalását fel is függesztette a hatásvizsgálati eredmények bemutatásáig. Ez ritka gyakorlat az Európai Tanácsban, amely megmutatja, hogy nagyon óvatosan, és körültekintően közelítik meg a kérdést – fogalmazott Seszták Oszkár.

Hozzátette, a lehetséges gazdasági hatásokat egyértelműen be kell mutatni, ezzel párhuzamosan meg kell találni a megfelelő egyensúlyt a környezetvédelmi törekvések, a mezőgazdasági termelés és versenyképesség, illetve az élelmiszer-biztonság között.

– A növényvédőszer-használat csökkentése során figyelembe kell venni a tagállamok eltérő kiindulópontjait és az elért erőfeszítéseket. Az ECR-csoport véleménye az, hogy a dokumentumról szavazni egyelőre nem időszerű. Véleményem szerint a hatástanulmány ismeretében a Régiók Európai Bizottsága is alaposabb véleményt tudna formálni a témában – emelte ki a vármegyei közgyűlés elnöke, aki Brüsszelben kijelentette: nem tudják támogatni a 23 R. számú módosító indítványt, mely szerint „ha egy tagállam nem éri el a 2030-as célt, a bizottság felfüggesztheti a számára a közös agrárpolitika 1. pillére szerint nyújtott kifizetések egy részét.”

– Véleményünk szerint a javasolt módosítás aggályos, hiszen felülírná a Közös Agrárpolitika jogszabályait – nyomatékosított Seszták Oszkár. , aki a brüsszeli ülésen arra kérte kollégáit, hogy támogassák az indítvány törlésére tett módosító javaslatát. – A bizottság 21-20 arányban támogatta a javaslatomat. Jelentős eredményt értünk el, ami után kérjük az Európa Tanácsot, hogy további hatásvizsgálatokat kérjen az Európai Bizottságtól, hogy a nagy hozzáadott értéket képviselő és előállító európai mezőgazdaság ne szenvedjen hátrányt a többi földrészen működő versenytársaikkal szemben – zárta a vármegyei közgyűlés elnöke.

TG