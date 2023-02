Az átadóünnepségen dr. Szabó Tünde, az Északkelet-magyarországi Gazdaságfejlesztési Zóna komplex fejlesztéséért felelős kormánybiztos kiemelte: a magyar kormány támogatja azokat a kis- és közepes vállalkozásokat, amelyeknek vannak hagyományaik, de a jövőre nézve is komoly tervekkel rendelkeznek. – A Kelet-Solar erősíti Nagykállót és Nyíregyházán keresztül Magyarországot is. Vannak nehezítő tényezők, de ezeken igyekszünk úrrá lenni, és azt gondolom, ha nagyon akarjuk és közösen dolgozunk a céljainkért, meg tudjuk azokat valósítani – fogalmazott dr. Szabó Tünde.

Horváth Tibor polgármester köszöntője elején leszögezte: szerencsére a nagykállói ipari parkban nem a Kelet-Solar az első fecske, és abban bízik, hogy a mostani fejlesztést továbbiak követik, hiszen ezekből a nagykállóiak is profitálnak.

– Ahhoz külön gratulálok, hogy a cég ilyen gyorsan eljutott az alapkőletételtől az átadóünnepségig – fogalmazott Nagykálló polgármestere, aki nem rejtette véka alá azt sem, hogy a napelemes szektort jelenleg elég nagy bizonytalanság övezi Magyarországon, példaként saját települése TOP Pluszos projektjeit említette: öt önkormányzati napelemes projektjüket nem tudják beindítani a jelenlegi korlátozások miatt.

Új dolgozókat keresnek

Szekeres Tamás, a Kelet-Solar tulajdonosa minden jelenlévőnek megköszönte, hogy velük ünnepelnek, majd röviden bemutatta a pénteken átadott fejlesztést. Elmondta: a projekt összköltsége meghaladta a 300 millió forintot, melyből 100 millió forint volt a cég önereje. – A vállalkozásunk eddig 30 fővel működött, az elkövetkező másfél évben 20 dolgozóval szeretnénk bővülni. Főként raktárosokat, gépkezelőket és a kiszállításban közreműködő alkalmazottakat keresünk – emelte ki Szekeres Tamás. A tulajdonostól megtudtuk, a projekt része volt egy gépbeszerzés is, amit a napkori Gémtech-en keresztül oldottak meg.

A nagykállói üzem fő profilja a szelemengyártás lesz. – Terveink szerint szelemeneket, azaz a napelemes rendszerek földi telepítéséhez szükséges tartószerkezeteket fogunk gyártani. Ennek köszönhetően stabilabban fogunk működni, hiszen nem leszünk kiszolgáltatva a beszállítóknak, a napelemekhez szükséges tartószerkezeteket ugyanis saját magunknak fogjuk legyártani – mondta Szekeres Tamás. Hozzátette, ezzel a beruházással nincs vége a fejlesztéseiknek: vannak még terveik, a környezettudatos közlekedés területére szeretnének belépni.

A köszöntőbeszédek után átvágták a szalagot, majd Szekeres Tamás körbevezette az új üzemcsarnokban dr. Szabó Tünde kormánybiztost és Horváth Tibor polgármestert, akiknek az új gépsor működését is bemutatta. TG



Borítókép: Szekeres Tamás tulajdonos (j2) feleségével, Horváth Brigittával, dr. Szabó Tünde államtitkárral (b1) és Horváth Tibor polgármesterrel vágta át a nemzeti színű szalagot | Fotó: Sipeki Péter