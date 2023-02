– Az ÉL-REST-RE Vendéglátóipari Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 2013-ban kezdte meg működését Mátészalkán a Kálvin tér 11. szám alatt – mondta lapunk megkeresésére Éles István, aki feleségével közösen indította el a mára népszerűvé vált kifőzdéjét, a Pisti ételbárt, ami napjainkban fogalommá vált a városban.

Éles István elmondta, ez egy igazi családi vállalkozás, hisz a kezdetektől fogva a család apraja-nagyja segédkezett, dolgozott azért, hogy álmaik megvalósuljanak. Fő szempont volt, és amihez a mai napig ragaszkodnak, hogy alapanyagaikat gondosan válasszák ki, törekedve arra, hogy házias ízekkel örvendeztessék meg a hozzájuk betérőket. Alkalmazkodnak vendégkörük igényeihez, így folyamatosan bővítik ételkínálatukat. A tradicionális magyar konyha, a szatmári tájegység ételei mellett az egészséges táplálkozás trendjeit képviselő fogások is ott vannak az étlapjukon. A társadalmi felelősségvállalásból is kiveszik a részüket, rendszeresen támogatják a városi rendezvényeket, de elsők között juttatják el adományaikat, ha a rászorulók, hajléktalanok megsegítéséről van szó.

Szív nélkül nem az igazi

Nem elég a pékszakmát „csak” ismerni, mert szív nélkül nemcsak a kenyér, hanem semmilyen más étel nem az igazi – ez a Mátészalkai Sütőipari Kft. ügyvezetőjének, Szabó Artúrnak a szakmai hitvallása. Ezt a szeretetet a pékszakma, a kenyér iránt otthonról, a szülői házból hozta a cég vezetője, aki, mint lapunknak elmondta, egy pékségben nevelkedett. Mátészalka egykori kenyérgyára 2005-ben került a Szabó család tulajdonába. Ami akkor is, majd a generációváltást követően is fontos volt számukra, hogy egészséges, friss, szívvel-lélekkel készített kenyér és péksütemény kerüljön a vásárlóik asztalára. – Modernizáció és hagyományőrzés. Ezzel a két szóval is jellemezhető a cég. Modern, csúcstechnológiát képviselő gépek segítik a napi munkánkat, de az ősi módszerekhez is visszatértünk: valódi kovászos kenyereket és kézműves termékeket készítünk. Küldetésünk, hogy minél többen ismerjék meg és egyre több ember asztalára kerüljön hagyományosan készült kenyér. Vadkovászos kenyerünk egyedi színfoltot képvisel a pékáruk palettáján, amely egyre népszerűbb. Szakértelem, kiváló alapanyag, elhivatottság, alázat – sorolta lapunknak a vállalkozás alapértékeit Szabó Artúr, a Mátészalkai Sütőipari Kft. ügyvezetője.

TG



Borítókép: Szabó Artúr (j3) és felesége, Szabó Mónika büszkén vették át a díjat | Fotó: önkormányzat