Ahogy megírtuk, az Electrolux 2024 januárjától nem folytatja tovább a hűtőszekrények gyártását a nyíregyházi gyárban. Kérdéseinkre szerdán Szentpéteri Ferenc gyárigazgató válaszolt, a további felvetéseinkre pedig Szekerák Ádám PR advisor reagált, és hozzátette: a válaszokat egyeztette Antal Csabával, akivel folyamatosan és közvetlenül tárgyalnak a munkatársak helyzetének rendezéséről.

Kíváncsiak voltunk arra, mi lesz annak a gigaberuházásnak a sorsa, amit a tervek szerint az idén fejeztek volna be.

Elindították a beruházást

– Az Electrolux 2019-ben jelentette be, hogy 100 millió eurós beruházás keretében fejleszti nyíregyházi gyárát, majd 2021-ben a vállalat megerősítette és el is indította a beruházást. Az azóta rohamosan és drámaian megváltozott üzleti környezet, amit a magas infláció, a növekvő energiaárak, a logisztikai és nyersanyagbeszerzési költségek, valamint a fogyasztói kereslet jelentős csökkenése alakított, megkövetelte vállalatunktól, hogy cselekedjünk. Ezért vizsgálta felül 2022 utolsó negyedévében az Electrolux a nyíregyházi gyár üzleti működését, mert a vállalat célja továbbra is a hosszútávú nyereséges növekedés és versenyképesség biztosítása. A vállalat szerdai bejelentése nyomán a nyíregyházi gyárba tervezett, már korábban bejelentett beruházás leáll – áll a válaszukban.

Arra a kérdésünkre, hogy mi lesz a gépekkel, berendezésekkel, tudják-e ezeket esetleg más gyáraikban hasznosítani, azt írták, vizsgálják a lehetőségeket, és amint végső döntés születik, tájékoztatják a munkatársaikat, s beszállítókat. Hozzátették: az Electrolux elkötelezett, hogy teljesítse a szerződésben foglalt kötelezettségeit.

Juttatások és programok

Megtudtuk: az Electrolux már a bejelentés másnapján, azaz csütörtök reggel felvette a kapcsolatot az Üzemi Tanáccsal azért, hogy a Kollektív Szerződésen felüli plusz juttatásokról, illetve a munkatársak jövőbeni elhelyezkedését támogató programokról megegyezzenek. Amint ezekről megállapodnak, tájékoztatják a munkatársakat – írták.

Megkérdeztük azt is, milyen lépéseket tesznek annak érdekében, hogy a fennmaradó egy évben biztosított legyen a termelés, és a dolgozók ne hagyják ott a leállás előtt a nyíregyházi gyárat? – A Kollektív Szerződésben garantált jogokon felül – ami a hatályos magyar munkajogi előírásoknál jóval kedvezőbb – plusz juttatásokról, illetve a munkatársak jövőbeni elhelyezkedését támogató programokról egyeztetünk az Electrolux-szal. Bátran állíthatom, hogy az méltányos és motiváló lesz – tette hozzá Szekerák Ádám.