A Közös Agrárpolitika (KAP) változásairól tájékoztatta a régió gazdálkodóit a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Igazgatósága Gávavencsellőn.

A szakmai fórum résztvevőit elsőként dr. Vinnai Győző köszöntötte. A térség ország­gyűlési képviselője méltatta a rendezvény jelentőségét, hiszen sok minden megváltozik a KAP új rendszerében, és ezekkel tisztában kell lenniük a gazdálkodóknak.

Fontos az összefogás

– Az elkövetkező időszakban nagy hangsúlyt kap az oktatás és az innováció, valamint a gazdálkodók összefogása – fogalmazott.

Rácz Imre, a Nemzeti Agrár­gazdasági Kamara vármegyei elnöke az agráriumot érintő aktualitásokról beszélt a gávavencsellői gazdafórumon.

– Nagyon fontos, hogy minél több élelmiszert állítsunk elő Magyarországon, és még nagyobb hangsúlyt kapjon az önellátó gazdálkodás. A kormány célja, hogy a hazai boltok polcaira nyolcvan százalékban magyar élelmiszer kerüljön. Fontos, hogy a zöldséget, gyümölcsöt és az egyéb termékeket olyan piaci áron tudják értékesíteni a gazdák, ami biztos megélhetést biztosít a számukra. A fő cél a piaci biztonság megteremtése, ahogy az is prioritás, hogy a hazai boltokba túlnyomórészt magyar élelmiszerek kerüljenek – emelte ki Rácz Imre, aki előadásában beszélt az alma piaci helyzetéről és a tavaly nyári aszályról is. Elmondta, Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyéből 6400 gazdálkodó adott be kárenyhítő juttatás iránti kérelmet, ezekről legkésőbb a hónap közepéig mindenki meg fogja kapni a kifizetésről szóló határozatot.

Papp Zsolt György, az Agrárminisztérium helyettes államtitkára előadásában a Vidékfejlesztési Program új feltételrendszeréről beszélt. Hangsúlyozta, hamarosan megjelenik ezzel kapcsolatban egy minden részletre kiterjedő kiadvány.

Mezőgazdasági digitalizáció

– A fiatal gazdálkodók hektáronként 150 euró támogatásban részesülhetnek az alaptámogatásokon felül. Hatalmas előrelépés, hogy Magyarország kormánya nyolcvan százalékra növelte a hazai társfinanszírozás mértékét. Az új uniós költségvetési ciklusban 5300 milliárd forinttal több támogatás érkezik majd az előző ciklushoz képest, a beruházási típusú támogatásokra fordítható keretösszeg 2900 milliárd forinttal nő meg. Fontos megemlíteni, hogy eddig csak az 50 százalékot meghaladó mezőgazdasági árbevétellel rendelkező termelő tudott pályázni különféle beruházási típusú támogatásokra, ezt most 40 százalékra csökkentették – fogalmazott Papp Zsolt György. A helyettes államtitkár kiemelte, igyekeznek elősegíteni a mezőgazdaság digitalizációját, az ezzel összefüggő pályázat keretében 2400 darab traktorra, valamint 700 darab kombájnra adtak ki támogatói okiratot.

– Az Agrárminisztérium egyik kitűzött célja, hogy legyen újra saját feldolgozóiparunk. Fontos a tudásátadás és a generációváltás elősegítése, ebben jelentős szerepet kapnak az agrárszakképzési centrumok. 2023-tól fontos a generációváltás és a fiatal gazdálkodók támogatása, patronálása – közölte a gávavencsellői gazdafórumon az agrártárca helyettes államtitkára.

