Az ipari park létrehozásának óriási lökést ad, hogy tavaly átadták Európa legnagyobb és legmodernebb szárazföldi intermodális terminálját Fényeslitkén, így a térségben kiváló a logisztikai infrastruktúra bármilyen ipari, kereskedelmi létesítmény kiszolgálására.

Az egységes fejlesztési terület kialakításával pedig közös koncepció alapján további infrastrukturális és energetikai fejlesztések valósulhatnak meg, az igényeknek megfelelően. Az M34-es autóút elkészültét követően a debreceni és a nyíregyházi ipari üzemek beszállítói és háttérlogisztikai kiszolgálását biztosító cégek betelepüléséhez is minden feltétel adott lesz.

Nem minden a pénz

Tálosi János arra is rámutatott, az új beruházás hazánkban egyedülálló szemléletet követ.

– A környezet- és lakosságvédelmi szempontok nagyon fontosak, ezért épült fel a terminál is a településtől távol, továbbá hegesztett síneket alkalmaztunk, hogy csökkentsük a zajterhelést. Az újabb fejlesztés során sem sérülhetnek a zöld területek, nem vágunk ki erdőket, hanem azokhoz igazítjuk a beruházást. Nem új zöld területeket telepítünk, hiszen az azok kifejlődéséhez szükséges éveket nem lehet pénzért megvásárolni. A terminál egy olyan húzóerő lesz a térségnek, amelynek lehetőségével élni kell – hívta fel a figyelmet.

– Mindig öröm, amikor fejlesztésekről beszélhetünk, különösen, ha mindez az itt élőkön és a megyén túl az egész országot szolgálja. A keleti régió ugrásszerűen fejlődik, a kormány pedig prioritásként kezeli ezt a térséget – ezt már dr. Szabó Tünde, az Északkelet-magyarországi Gazdaságfejlesztési Zóna komplex fejlesztéséért felelős kormánybiztosa árulta el a jelenlévőknek.

Kitért arra is, rendelkezésre áll a megfelelő számú munkaerő, s a beruházással helyben tarthatók a fiatalok, sőt az elvándorolt ifjúságot is hazacsábítja, ha szülőföldjén is biztosított a megélhetése.

– Nagy szükség van a tervezett ipari parkra. A közelmúltban többet is létrehoztak, illetve bővítettek a megyénkben és a szomszédos megyékben is. Ezeket és a gazdasági társaságokat is ki kell szolgálni, mivel szükségük van a logisztikára – emelte ki dr. Szabó Tünde.

Újjáéled a múlt

Dr. Seszták Miklós országgyűlési képviselő arról számolt be, egykoron a hamburgi kikötő kapacitásával vetekedett a térségben működő vasúti átrakó.

– A régió vasúti szempontból a kelet kapuja, hiszen bárki, aki keletről hozni vagy vinni akarja az árut, itt át kell rakodja a széles nyomtávú pályáról. A rendszerváltás után azonban ez a kapacitás szinte lenullázódott, s most újraéled a múlt, és ismét visszakerül a logisztikai térképre a terület. Olyan munka kezdődik most el, ami hasznos a környező településeknek, az itt élőknek, a térségben működő vállalkozásoknak és a beruházóknak is – hangsúlyozta dr. Seszták Miklós.

Bizakodóan tekint a jövőbe a stratégia megállapodásban résztvevő három település, Fényeslitke, Komoró és Döge polgármestere: Mártha Tibor, Farkas Béláné és dr. Nagy Péter. Mindhárman egybehangzóan azt mondták, korábban nem voltak igazán jelentős cégek a környéken, akik a lakosságnak stabil munkahelyet és így megélhetést biztosíthattak volna. Az ipari park létesítése azonban jelentősen emeli majd a lakosság életszínvonalát, és nem kell majd távolabbi településekre utazni, esetleg költözni, hogy eltarthassák a családjukat.