A történelmi léptékű szárazság tavaly az ország mezőgazdasági területeinek 80 százalékán okozott kárt. Az agrárkárenyhítési alap forrásait több mint a négyszeresére kellett emelnie a kormányzatnak ahhoz, hogy március 31-ig 50,6 milliárd forintot – 49,7 milliárdot az aszálykárok, a többit pedig más káresemények után – kifizethessen a háborús gazdasági körülmények miatt nehéz helyzetbe került gazdáknak.

Reménykednek, hogy megérkezik

Egy éveken át megsüvegelendő eredményeket felmutató nyíregyházi családi gazdálkodó, Bellus József is abban reménykedik, hogy hamarosan megérkezik a határozat, s azzal párhuzamosan a várva várt kárenyhítési összeg is, amelynek nagyságáról egyelőre nem sokat tud. Ami a többi forrást illeti, a gazda várja még a SAPS végelszámolásából, az Agrár Környezetgazdálkodási Programból, továbbá az év közepéig a zöldítés után járó összegeket is. Kétszáz hektáron zöldellt, majd elszáradt kukorica és napraforgó szenvedett nyolcvan százalékos aszálykárt a kiváló nyírmeggyesi gazda, Székely Tamás családi gazdaságában. – Bár tudomásom szerint még senki nem kapott semmit, már nagyon várjuk a határozatokat, amelyek alapján az államkincstár kiutalja a kárenyhítési forintokat. Ennek március végéig kell megtörténnie a jogszabályok szerint – tette hozzá.

A gazdasági körülmények miatt a vármegyei gazdatársaihoz hasonlóan elbizonytalanodott fiatalember azt is elmondta, hogy tavaly nyáron talán túl korán jelentette be a várható kár mértékét, amitől ténylegesen jóval nagyobb lett a baj, de a végén a becsült lett a mérvadó. Most már úgy látja, az járt jól, aki nem sietett. Az eredményes gazdálkodáshoz szokott Székely Tamást erősen nyugtalanítja, hogy az összes tavalyi terménye a raktárban vár értékesítésre, de az árak katasztrofálisak. A háború tavalyi kitörésekor, ahogy sok társa, erre a gazdasági évre is beszerezte a drága műtrágyát, hogy ha a gyártás leállna, legalább legyen. Igen ám, de az Ukrajnának adott uniós vámmentesség okafogyottá tette a spájzolást. S miközben minden termeléshez szükséges inputanyag jelentősen drágult, az olcsó import összezavarta a hazai agrárpiacot – kesergett Székely gazda.

Megérte a biztosítás

A Timári Vetőmag és Szárító Kft. is az országos átlaggal megegyező aszálykárt szenvedett el: az előző évek hektáronként 10 tonnás átlagához képest legfeljebb 2 tonnás termést takarítottak be kukoricából – tudtuk meg a cég ügyvezetőjétől. Pásztor András elmondta, nem bíztak semmit a véletlenre, aszálykárra is kötöttek biztosítást, amelynek díjához az Agrárminisztérium is hozzájárult a Vidékfejlesztési Program keretéből. Bár a biztosítás sokba került, de így, kormányzati támogatással mindenképpen megérte. A biztosítótársaság is korrekt volt, nagyon gyorsan rendezte a kifizetést is – tette hozzá az ügyvezető, aki a kárenyhítési alapból érkező összeget illetően csütörtökön még nem tudott konkrétumokkal szolgálni.

GB