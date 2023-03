A látogatás keretében a kormányzó, továbbá a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Teremtett Világért Zrt. képviseletében Amin Abid és a Bán Biopacking Technology ügyvezető igazgatója, Fabian Gonzalez hosszútávú szerződést írtak alá. A kontraktus a BBT által kifejlesztett Biopellet alapanyagának kolumbiai termesztését, feldolgozását és a termék világpiacra jutását alapozza meg. Annak a bio műanyagnak a további felhasználását, amelynek alapanyagát a Kolumbiában, az ottani farmerek földjein korábban termelt kokain cserjék helyett mostantól központi segítséggel termesztett manióka adja. A növény gumójából készített keményítőből már Csarodán gyártott bio-polimer granulátum, s ez utóbbiból készíthető csomagoló fólia mivel a talajban maradéktalanul lebomlik, tökéletesen környezetbarát, így megfelel az EU előírásainak.

Békelap forrásaiból

- A kolumbiai Dignidad Agropecuaria Colombiana (DAC) szervezet mintegy 600.000, a mezőgazdaság és az állattenyésztés iránt elkötelezett tagot tömörít - ismertette Luis Fernando Paipilla, a DAC elnöke. Hozzátette: - A szervezetünk célja a kolumbiai mezőgazdasági ágazat és az ebben a tevékenységben dolgozó emberek védelme és fejlődésének előmozdítása az élelmiszer-szuverenitás, a környezetvédelem, valamint a vidéki lakosság gazdasági és társadalmi jólétének elérése érdekében. Tekintettel arra, hogy Kolumbiában békemegállapodás született a nemzeti kormány és a fegyveres csoportok között, az ország kilábalt a több mint 60 éve tartó erőszakos időszakból. Ez az erőszak, a vidéki lakosság elhagyatottsága által okozott problémákon túlmenően, táplálta az illegális ültetvények elterjedését és az ezekből származó kábítószer-előállítást. A Kolumbiai Köztársaság kormánya és az ENSZ, az EU, az USA, Kanada, Svájc és Ausztrália támogatásával Békealapot hoztak létre. Az alap jelentős forrásokat kezel olyan hatásos projektek végrehajtására, amelyek hozzájárulnak ahhoz, hogy a vidéki lakosok számára alternatív életmódot biztosítsanak. A DAC a kormány egyik fő partnere ezekben a programokban - emlékeztetett a szervezet elnöke.

Stratégiai üzletág indul

- A Bán Biopacking Technology Kft. és a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Teremtett Világért Zrt. együttműködésével jött létre ez a gazdasági társulás, amelynek a lényege, hogy Magyarországra hozzuk azt a gyártó kapacitást, ami a bio-polimer - hétköznapi kifejezéssel bio-műanyag - gyártással foglalkozik - avatott be a korszakos csarodai események részleteiben a Zrt. stratégiai igazgatója.

Amin Abid kifejtette: - Kolumbiában tervezünk építeni egy keményítő gyárat. Magát a keményítőt hozzuk Magyarországra és itt a csarodai telephelyen fogunk belőle granulátumot gyártani. Elsődleges cél az alapanyag gyártás, amellyel aztán kiszolgáljuk a nemzetközi piacon működő, több ezernyi gyártó vállalatot. Ez a Bán Biopacking Technology Kft.-vel létrehozott gazdasági társaság, az első ilyen a Magyar Máltai Szeretetszolgálat életében. Kimondottan a társadalmi szerepvállalásainak sorába illeszkedik, hiszen a jótékonykodás után a szolgálat második feladatának tekinti a környezetvédelmet. Ennek a létrejött társulásnak is fontos feladata, hogyan olyan technológiát honosítsunk meg Magyarországon, amely stratégiai üzletággá válhat a hazai piacon, ezáltal pedig folyamatos bevételt jelent az exporton keresztül a magyar gazdaság számára. A közös célunk pedig az, hogy Magyarország egy bio-polimer gyártó nagyhatalommá váljon.

Hazai gyártó bázisok

- Persze, miként Kolumbia budapesti nagykövete, Ignacio Ruiz úr itt is elmondta, országának is hasznos ez a projekt, mert segít a bekapcsolódó szegényeken. Kozma Imre atya, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat alapítója is ezt a lehetőséget látta meg. Nevezetesen, hogy a kolumbiai társadalom gerincét adó farmer gazdaságok kerültek perifériára az illegális termesztés betiltásával, viszont ennek a projektnek a megvalósításával ezután egy magas keményítő tartalmú növénnyel legális, jövedelmező termelés kezdődhet el. Magyarán nem kokain cserjét fognak a kolumbiai farmerek ültetni a földjeiken, hanem maniókát, amelyet a társaságunk a kolumbiai kormánnyal közösen kidolgozott program keretében garantált áron átvesz, biztosítva a folyamatos keményítőgyártáshoz az alapanyagot.

Fokozatos terjeszkedés

- Elsődleges cél a magyarországi granulátum gyártó bázis kialakítása, de ezen kívül több mint tíz európai országban szereztük meg a licencet. Szerintem ez még csak a kezdet, egy erős indulással két éven belül Európának a nagy részét le tudjuk fedni. Tulajdonképpen ez a célunk is, hogy kezdetben helyi gyártással, de később, megfelelő igény esetén akár a környező országokban, de akár még az afrikai piacon is tudunk gyárat létrehozni. Ez a granulátum a különböző gazdasági fóliák alapanyaga, amit nem csupán a fóliasátrakra, de eper, dinnye termesztésben is talaj takarásra használhatnak a termelők, az EU-ban már kitiltott korábbi, nem bio fóliák helyett. Magyarország ugyan még haladékot kért, de Görögországban január 1-jétől már érvényben van az agráriumban a kötelező bio-fólia rendelet. Több mint 60 ezer mezőgazdasági vállalkozás foglalkozik műanyag fólia gyártásával. Mi nem akarunk senkivel konkurálni, csupán bio-polimer alapanyagot előállítáni és ezzel mindenkit kiszolgálni. Ez a fő cél - fejezte be Amin Abid.

GB