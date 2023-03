A vármegyei kereskedelmi és iparkamara folytatta a 2023-as jogszabályváltozásokkal kapcsolatos tájékoztató-sorozatát - a napokban, a szervezet nyíregyházi székházában megrendezett szakmai fórumon a környezetvédelmi termék került a terítékre.

Sztruhár Imre, a Green Tax Service Kft. ügyvezetője elmondta: az 1995-ben bevezetett környezetvédelmi termékdíj legfontosabb célja, hogy bizonyos termékek előállítása, forgalmazása, felhasználása során okozott környezeti veszélyeztetések, illetőleg károk megelőzéséhez, csökkentéséhez pénzügyi forrásokat teremtsen.

A szakember hozzátette, termékdíjat kell fizetni az egyéb kőolajtermékek, a gumiabroncs, a különféle csomagoló anyagok, az akkumulátor, a reklámhordozó papír, valamint az elektromos és elektronikai berendezések(ide értve a hűtőberendezéseket is) importja, belföldi forgalomba hozatala vagy saját célú felhasználása után.

Sztruhár Imre beszélt arról is, ki köteles ennek a termékdíjnak a megfizetésére. Kiemelte, környezetvédelmi termékdíj megfizetésére kötelezett az első belföldi forgalomba hozó, illetve az első saját célú felhasználó. Természetesen ilyen kötelezett maga a gyártó, de az is, és ezt kevesen tudják, aki más termék részeként behoz az országba díjkötelezett árucikket.

Green Tax Service Kft. ügyvezetője beszélt a környezetvédelmi termékdíjas eszközök nyilvántartásáról is. Eszerint kötelező tartalmi elem a pontos megnevezés, a speciális kód, a vámtarifaszám, a mennyiség kilogrammban, vagy gépjármű vagy zacskó, zsák esetében a darabszám, a termék eredete, a díjkötelezettség keletkezésének a napja, illetve annak megfizetésének a pontos dátuma.

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara tájékoztató fórumán elhangzott: az európai uniós hulladékgazdálkodási irányelveknek megfelelően, júliustól jelentősen átalakulnak a magyar hulladékgazdálkodási szabályok is. A vállalatoknak a környezetvédelmi termékdíj mellett új fogalmat kell megtanulniuk, hiszen a kiterjesztett gyártó felelősség a gazdálkodók széles rétegét érinti majd. A hulladékkezelés rendszerében várható gyökeres változásokra minden érintett vállalatnak idejében érdemes felkészülni.

TG