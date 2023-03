Munkahelyi képzések, digitális átállás és nemzetközi üzletfejlesztés – ez a három fő témakör állt a középpontjában annak az online szakmai konferenciának, amit a nyíregyházi székhelyű PRIMOM Alapítvány rendezett csütörtök délelőtt. A virtuális vendégeket a szervezők nevében Mészáros Éva irodavezető köszöntötte, majd átadta a szót Hagymási Jánosnak, a Széchenyi Programiroda vezető tanácsadójának, aki a munkahelyi képzésekkel kapcsolatos pályázati lehetőségekről tájékoztatta a hallgatóságot.

A szakember a GINOP-os programról elmondta, a keretösszeg 15 milliárd forint, a pályázatokat április 30-éig lehet benyújtani. A kis- és középvállalkozások 75, míg a nagyobb cégek 150 millió forintra pályázhatnak. Újdonság, hogy nem csak saját munkavállalók, hanem a beszállítói cég dolgozóinak képzésére is lehet forrást igényelni. Pályázhatnak egyéni vállalkozók és kettős könyvvitelt végző cégek is, minden esetben elvárás az egy lezárt gazdasági év. Minimum 30 százalékos önerő szükséges, erről banki igazolást két az Irányító Hatóság, és természetesen alapvető, hogy a támogatást igénylő cég szerepeljen a köztartozásmentes adózói listán. A pályázat a munka.hu weboldalon keresztül nyújtható be.

– A létszámot tekintve a kkv-k esetében három, a nagyvállalatoknál nyolc fő a minimális elvárás, további újítás, hogy külföldi munkavállaló képzésére is lehet pályázni, itt a feltétel a munkaszerződés megléte – ismertette a részleteket a Széchenyi Programiroda vezető tanácsadója, aki beszélt a támogatható képzések fajtáiról is. Vannak a szakmai ismeretekre és a „soft skill” kompetenciákra irányuló képzések, az IKT (információs és kommunikációs) technológiákra vonatkozó oktatások, illetve a mindig népszerű nyelvi képzések is. Hagymási János kiemelte, egy dolgozóra 250 ezer forintot lehet elszámolni, de ez több is lehet, ha a pályázatba bevont alkalmazott megváltozott munkaképességű vagy hátrányos helyzetű.

A digitalizáció, a digitális átalakulás fontosságáról, jelentőségéről Mészáros Éva, a PRIMOM irodavezetője beszélt az online konferencia résztvevőinek. Elmondta, a szervezet már korábban csatlakozott egy, az európai digitális átállást elősegítő programhoz. Mint kiemelte, erre azért volt szükség, mert van mit behoznunk: hazánk csak a 22. helyen áll a digitális társadalmi fejlettséget mérő európai uniós rangsorban. Mészáros Éva egy példát is említett: Magyarországon csak a vállalkozások 13 százalék számláz elektronikusan, szemben a 32 százalékos eu-s átlaggal.

– Azoknak, akik hozzánk fordulnak, segítünk a vállalkozásukat digitálisan fejleszteni. Előbb elvégzünk egy digitális állapotfelmérést, amihez hozzáigazítjuk a képzés struktúráját, amely során olyan témákat érintünk, mint a kiberbiztonság, az adatvédelem vagy a webes alkalmazások biztonsága – sorolta Mészáros Éva, majd bemutatta az EEN iroda működését. Kiemelte, ez a világszintű irodahálózat a nemzetközi piacra jutásban, a nemzetközi szintű üzletfejlesztés területén tudja segíteni a hozzájuk forduló vállalkozásokat.

TG