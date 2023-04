Kulcsár Bertalan, aki több mint 3000 hektáron gazdálkodik, a szántóföldi növénytermesztés mellett foglalkozik gyümölcster­mesztéssel, de van 150 húsmarhája is. A beszélgetés során több alkalommal is említette: szerinte a legjobb az lenne, ha az unió lezárná a határait, és nem jönne be az országba ukrán gabona, tojás, mert ez mind a magyar a gazdálkodók helyzetét gyengíti. – Sok helyről hallom, hogy rossz minőségű ukrán gabonával vannak tele a vármegyei tárolók is, én ezek szerint az üdítő kivételt képviselem, mert nálam kizárólag hatóságilag bevizsgált, jó minőségű kukorica és búza van – mondta a tiszabezdédi gazda, aki megmutatta a termény minőségét igazoló hivatalos papírokat is.

Problémát okoz az ukrán termény

Ahogy arról korábban már több alkalommal cikkeztünk, importtilalmat vezetett be a magyar kormány több, Ukrajna felől érkező mezőgazdasági termékre, köztük a mézre, a kukoricára és a búzára.

Bértárolást vállalt

Lapunk személyesen kereste fel Kulcsár Bertalan tiszabezdédi gazdaságát, ahol 1100 tonna búzát, valamint 1400 tonna kukoricát tárol – mindkét gabonaféle Ukrajnából származik.

– Ezekre bértárolást vállaltam, a búzát május elején viszik el Olaszországba, onnan pedig a tengerre kerül, és viszik tovább Egyiptomba és Iránba – mondta az 1994 óta agrárvállalkozóként dolgozó Kulcsár Bertalan, aki több mint 3 ezer hektáron gazdálkodik, a szántóföldi növénytermesztés mellett foglalkozik gyümölcstermesztéssel, és van 150 húsmarhája is. A beszélgetés során több alkalommal is megemlítette: szerinte a legjobb az lenne, ha az unió lezárná a határait, és nem jönne be az országba az ukrán gabona, tojás és egyéb termék, mert ez mind a magyar mezőgazdaság érdekeit, a gazdálkodók helyzetét gyengíti.