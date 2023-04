Milyen a környezetvédelmi engedélyezési eljárások menete, milyenek az európai normák, előírások, milyen az együttműködés az ipari park fejlesztéséért felelős szakemberekkel? Erre is kitért Rozinka Zsolt Illés, a Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Fõosztályának fõosztályvezetője.

– A Déli Ipari Park már az 1990-es évek elején tartalék iparterületként volt kijelölve a város településrendezési tervében. A terület fejlesztése 1999–2000 körül kezdõdött, az elsõ betelepülő, a Flextronics Kft. 2000-ben kapott környezetvédelmi engedélyt. Az ipari park fejlesztése folyamatos volt, a területbővítések során mindig előzetes vizsgálatot folytatott le a környezetvédelmi hatóság. Ennek részeként vizsgáltuk a környezeti hatásokat, elsõsorban a lakosságot zavaró zajhatásokat, levegőtisztaság-védelmi hatásokat. Természetvédelmi szempontból vizsgáltuk, hogy van-e védett érték a bővítési területen. Az eljárásokba mindig bevontuk a katasztrófavédelmi igazgatóságot, az illetékes nemzeti park igazgatóságot és vízügyi igazgatóságot. Egyes szakkérdésben nyilatkoztak a népegészségügyi, agrárügyi, földhivatali, növény- és talajvédelmi, építésügyi, örökségvédelmi, bányászati hatóságok – taglalta Rozinka Zsolt Illés.

A területen a város megvizsgálta a talaj- és talajvíz-szennyezettséget is, így egy olyan alapállapot-felmérést tudott átadni a betelepülő vállalkozásoknak, amely alapja a későbbi környezetvédelmi vizsgálatoknak. Környezetvédelmi, természetvédelmi szempontból előnyös, ha tudatos az iparterület kiválasztása, mivel elkerülhetőek a későbbi lakossági konfliktusok. Egy tevékenység hiába felel meg a környezetvédelmi határértékeknek, a tevékenysége lehet zavaró. A megfelelő távolságok betartásával kiküszöbölhetőek az egyes területfelhasználási övezetek egymásra gyakorolt zavaró hatása. A terület elõzetes vizsgálatával, a szakhatóságok bevonásával a tervezett beruházók már a környezetvédelmi engedélyezési eljárás előtt garanciákat kapnak arra, hogy a terület nem szennyezett, a területen megvalósítandó beruházással kapcsolatban – a technológiából eredõ kibocsátásokat kivéve – kizáró ok nem merülhet fel. Ez most alap, de gondoljunk csak a ’90-es évekre: nem voltak minden esetben tekintettel arra, hogy ne legyenek zavaróak a lakóterületekre. A Tünde utca környékén is voltak ezért konfliktusok, a Derkovits utca környékén pedig évtizedek óta közel van egymáshoz az ipar és a lakókörnyezet.

Vannak olyan beruházások, amelyhez elegendõ az ipari park kialakítására lefolytatott elõzetes vizsgálat, de amennyiben a tevékenység szerepel a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet (késõbbiekben Korm. rendelet) 1–3. mellékletében, akkor az építési engedélyezési eljárás elõtt le kell folytatni a szükséges környezetvédelmi eljárást. Nagyon fontos, hogy az építési munka nem kezdhetõ meg az eljárás(ok) lefolytatása nélkül, illetve a késõbbi építési munka sem térhet el a környezetvédelmi engedélyezési eljárásban ismertetett munkáktól. Ezért is előnyös egy környezetvédelmi szempontból vizsgált ipari parkban beruházni, mivel itt a tereprendezési munkák a konkrét beruházás engedélyezése előtt már elvégezhetőek.

A kiadott környezetvédelmi engedélyek nem „örök érvényűek”, hanem 5 évente felülvizsgálják, így érvényesíthetőek a szigorúbb környezetvédelmi szabályok is, de évi rendszerességű az adatszolgáltatással a kontroll, és folyamatos a monitoring. A magyarországi környezetvédelmi szabályok megfelelnek az EU irányelveinek, egy beruházónak ugyanolyan környezetvédelmi szabályoknak kell megfelelni például Németországban, mint Magyarországon. Ezt annyira komolyan vesszük, hogy levegõtisztaságnál a határérték-túllépés azonnali tiltást von maga után, míg a zaj- és rezgésvédelemnél tapasztalt negatív jelenségeknél intézkedési terveket kérünk, illetve korlátozásokat vezetünk be, sõt, a tevékenység megszüntetését is előírjuk, ha szükséges. Volt már ilyenre példa Nyíregyházán is. Úgy is fogalmazhatunk, hogy korszerűsítésre „kényszerítjük” a cégeket.

A nagy érdeklõdést kiváltó, január végi közmeghallgatás után február közepén (a 60 napos eljárás végén) a Boysen is megkapta az egységes környezethasználati engedélyt, ami a környezetvédelmi engedélyezés csúcsát jelenti. A közmeghallgatáson tévesen kérdésként többször elhangzottakkal szemben a német cég nem akkumulátorgyártással foglalkozik, hanem fémfelületkezelő üzem, melyből jelenleg is több van Nyíregyházán, valamint a vármegyében. Az elektromos autók akkumulátortartó alvázát szeretnék gyártani, de mivel szerepel benne az akkumulátor szó, többen félreértelmezték, illetve a telepengedélyezésnél akkumulátorgyártás szerepel, s ennek a része az alvázlemez gyártása.

– Az elmúlt 5 évben 47 közmeghallgatást tartottunk, amin összesen 13 ember jelent meg. A már épülő dél-koreai W-Scope (ami az akkumulátorokhoz szükséges anód-katód elválasztó műanyag lemez bevonatolásával foglalkozik, vagy ismertebb nevén szeparátorfóliákat gyárt) tavaly augusztusban kapott egységes környezethasználati engedélyt – mondta Rozinka Zsolt Illés.

– A környezetvédelmi hatóság fontosnak tartja az ipari park fejlesztéséért felelős szakemberekkel az együttműködést. Az egyes beruházásoknál előzetesen meg tudja fogalmazni a környezetvédelmi igényeket, illetve az önkormányzat hozhat szigorúbb környezetvédelmi előírásokat az illetékességi területén, amivel biztosíthatja a településen élők nagyobb biztonságát. Tudomásom szerint jelenleg vizsgálják a mélyfúrási kút létesítésének tilalmát az iparterületen, illetve levegõtisztaság-védelmi, vízvédelmi monitoring rendszer kiépítését, amit a jelenlegi beruházóknál a környezetvédelmi jogszabályok nem írnak elő.