Ma átlagosan 58 napot kell várni a szakemberekre Magyarországon. Ez az érték első pillantásra soknak is tűnhet, ám ha annak tükrében tekintünk az adatra, hogy egy éve még 138 nap volt a várakozási idő, akkor sokkal barátibb az érték. Szabolcs-Szatmár-Beregben átlagosan 45 napba telik, mire a szakik hozzálátnak a rájuk bízott feladathoz – derül ki a Mapei Kft. friss kutatásából, mely rávilágított: ha tovább csökken a kereslet, előfordulhat, hogy újra felerősödik a szakemberek kivándorlása. Négyzetméterenként 8636 forintot kérnek el átlagosan a szakemberek, és kétharmaduk további áremelést tervez az idén – taglalta a kutatás.

A korábbi építkezési kedvet a különféle otthonteremtési és felújítási támogatások is fokozták, ezek nagy része azonban tavaly lezárult, és sok megrendelő inkább kivár egy újabb támogatási forma reményében.

Az is megfigyelhető, hogy minél nagyobb munkáról van szó, annál hosszabb a várakozási idő. Az apróbb javításokra átlagosan 46, a kisebb kivitelezésekre és felújításokra 56, ám a nagyberuházásokra 71 napot kell várnia megrendelőnek.

– Az 58 nap átlagos várakozási idő lenne a reális, hiszen mind a szakemberek, mind a megrendelők két-három hónapot képesek könnyedén előre tervezni – véli Markovich Béla, a Mapei Kft. ügyvezetője, aki szerint a csökkenő vállalási idő egyértelműen a kereslet csökkenését jelzi.

Vastagon fog a ceruza

Az igazi mesterekre, a minőségi munkát végző iparosokra most is ugyanannyit kell a megrendelőnek várnia, mint eddig – világosít fel a Nyíregyházi Építőipari Ipartestület Egyesület elnöke. Huray Gábor szerint a kevésbé megbízható építőipari vállalkozókra, a "fullajtárokra" várakozás időtartama csökkent a felére, de a hírek szerint az általuk elvégzett munka minőségéhez képest még mindig meglehetősen vastagon fog a ceruzájuk. Egyszóval a vállalási díjak nem mutatnak csökkenést. Ebből következően, ha csak nem kiugróan sürgős az elvégzendő munka, érdemes várni a jó referenciákkal rendelkező szakemberre, legyen szó bármelyik szakipari munkáról. Még egy fontos dologra azonban szeretném figyelmeztetni az építtető, felújító potenciális megrendelőket. Mégpedig arra, hogy kontárokkal ne fogódzanak, mert az ilyen feketén vállalkozónak – a gyakran előforduló trehány, szakszerűtlen munkavégzést követően – aztán bottal üthetik a nyomát. Egy elrontott fűtés-, villanyszerelés, hidegburkolat helyrehozása pedig a nemszeretem kategóriába tartozik a tisztességes iparosok számára, ráadásul meg is kérik az árát – tette Huray Gábor ipartestületi elnök.

Nem szabad általánosítani

Több mint 30 éve dolgozik az építőiparban Terdik Norbert kőműves, aki úgy véli, szakmája kezdi elveszíteni a becsületét.

– Nem egy olyan szakiról tudok, aki évtizedek óta dolgozik, a kor előrehaladtával egyre kevesebbet bír, ám mégis ragaszkodnak hozzájuk a megrendelők, mert nem bíznak az új generáció munkájában. Nem szabad általánosítani, én is dolgoztam egy házon egy huszonéves ácsbrigáddal, akiknek szakmai tudása előtt bárki fejet hajthatna. És hogy hova tűntek a tehetséges ifjú szakik? Elmentek külföldre az elmúlt években, amikor még nálunk jelentősen alacsonyabb volt a munkadíj, és pályakezdőként – a magas szintű tudásuk ellenére – itthon nem volt elegendő munkájuk – részletezte a szakember, aki egy az építőipart sújtó, és szinte mindenki számára ismert jelenségről, a kontármunkáról is beszélt lapunknak.

Megoldjuk okosba’

– Csak az előző szezonban hat olyan megrendelésem lett volna, amikor valaki más elfuserált munkáját kellett kijavítanom. A harmadik után mondtam azt, hogy nekem ez több mint hatvan évesen nem hiányzik, hiszen sokszor nehezebb valamit helyrehozni, mint a kezdetektől jól csinálni. A görbe fal volt a "legenyhébb" jelenség, de találkoztam egy igazán megdöbbentő esettel is: a ház homlokzati szigetelését készítették a "mesterek", akik a megrendelő szerint meglepően gyorsan, mindössze két óra alatt végeztek a táblák dübelezésével. Ismertem a ház tulajdonosát, aki nem szeret konfrontálódni, ezért a szakik távollétében kért meg, hogy nézzek rá a munkára. Ám ami fogadott, arra nem voltam felkészülve: az összes dübel szárát levágták, hogy fúrás nélkül könnyű legyen bedugni a szigetelésbe (később úgyis csak az elem feje látszik), így egyik sem tartott egy szemernyit sem. Nem is csoda, hogy ilyen gyorsan végeztek, ám a kérdőre vonás után a javításhoz már nem volt kedvük, és felszívódtak – mutatta be a lesújtó esetet a szakember, aki szerint mindez a becsületes iparosokra is rossz fényt vet.

– Tisztában vagyok az aktuális árakkal, ám amikor azt mondom, hogy egy négyzetméter vakolás hatezer forint, sokan felháborodnak. De ugyanennyit, vagy még többet kér a kontár is, akkor én miért érjem be kevesebbel? Bár tudom, mindig van valaki, aki olcsóbban és gyorsabban megoldja a feladatot "okosan" – tette hozzá. A témáról megkérdeztük Koji Lászlót, az Építési Vállalkozók Országos Szakszövetségének elnökét is. Az erről szóló írásunkat hamarosan olvashatják lapunkban.

GB, MI