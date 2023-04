Gönczy Sándor az Electrolux Group globális termelési és műszaki szenior alelnöki pozíciójában folytatja tovább a munkáját, így az Electrolux Magyarország ügyvezető igazgatói pozícióját Szentpéteri Ferenc veszi át.

Felfelé ívelő karrier

Szentpéteri Ferenc 2018 júliusától vezeti az Electrolux nyíregyházi hűtőgépgyárát. Még 1986-ban került a jászberényi Lehel Hűtőgépgyárhoz, 2003-ban a jászberényi fagyasztóládagyár igazgatója lett, 2006-tól a hűtőszekrénygyárat is ő irányította. A két egység 2009-es összevonásától 2016. júniusáig a hűtőszekrény- és fagyasztóládagyár igazgatója volt, ez idő alatt megbízott gyárigazgatóként a svédországi hűtőgépgyárat is vezette. 2016 nyarától két évig az Electrolux andersoni (Dél-Karolina) hűtőgépgyárának igazgatójaként és projektmenedzsereként dolgozott. Szentpéteri Ferenc az Electrolux Group hűtőszekrény gyártásért felelős európai vezetői feladatkörét új pozíciója mellett továbbra is ellátja.

Szentpéteri Ferenc

Az Electrolux Magyarország ügyvezetőjével beszélgettünk a kinevezéséről, de szóba került a nyíregyházi gyár bezárása is. Mint ahogy arról februárban beszámoltunk: a jövő év elején leállítja a termelést nyíregyházi hűtőszekrénygyárában az Electrolux, a cégcsoport döntésének hátterében a megváltozott üzleti kilátások húzódnak.

Mit szól az új kinevezéshez? – tettük fel Szentpéteri Ferencnek az első kérdést.

– Nagy örömmel tölt el, hogy 37 éves hazai és nemzetközi szakmai tapasztalattal a hátam mögött az Electrolux Magyarország vezetője lettem. Megtiszteltetés, hogy egy olyan csapat élére kerülhetek, aminek aktív tagja és formálója voltam az utóbbi években, hiszen több olyan munkatárssal is szorosan együtt fogok dolgozni, akikkel közel egy időben kezdtem a pályám, vagy a belépésük óta figyelem karrierjük alakulását. Ennyi év után bátran mondhatom, hogy az Electrolux a második otthonom, éppen ezért különösen megtisztelő az elismerés. Új feladatkörömben én felelek majd az országos tervezésért, céljaink meghatározásáért, megvalósításáért, azok nyomonkövetéséért. Célunk továbbra is, hogy jobb élményt nyújtsunk vásárlóinknak, a hatékony és versenyképes működés, illetve hogy folytassuk a még fenntarthatóbb működésért tett intézkedéseinket – mondta lapunknak az Electrolux Magyarország új vezetője, akit természetesen a Nyíregyházán szerzett tapasztalatokról is kérdeztünk.

– Igazán változatos karriert tudhatok magam mögött, így nagyon szerencsésnek érzem magam, az utóbbi öt év mégis nagyon meghatározó volt az életemben a nyíregyházi gyár igazgatójaként. Ez a periódus ugyanis nagyban szólt arról, hogyan tudunk a rendkívül változó globális piaci körülményekhez alkalmazkodni, milyen termékfejlesztéseket tudunk véghez vinni, és milyen új megoldásokkal tudunk szolgálni a vásárlóinknak. Büszke vagyok a nyíregyházi csapatra és az elért sikerekre, a gyár sorsa azonban az év elején egy sajnálatos fordulatot vett, amit a külső környezeti hatások befolyásoltak, amelyeknek sajnos nagyban kitettek vagyunk – fogalmazott Szentpéteri Ferenc, aki a gyárbezárással kapcsolatos tárgyalásokról, egyeztetésekről, jövőbeni alternatívákról is szót ejtett.

Folyamatos az egyeztetés

– Február óta folyamatosak és konstruktívan az egyeztetések a helyi üzemi tanáccsal. A kezdeti szakaszban a munkatársak és a vállalatunk közös érdeke az volt, hogy mielőbb megállapodjunk az azonnali bér- és bónuszemelésekről, ami gyorsan és sikeresen meg is történt. Ezt követően a feladatunk az volt, hogy kidolgozzuk azt a hosszú távú stratégiát, ami szavatolja a munkatársak jövőbeni elhelyezkedését, továbbképzését, miközben jogi és egyéb támogatást is nyújtunk számukra – sorolta. Szentpéteri Ferenc hozzátette, ennek egyeztetése jelenleg is tart, amint a megállapodások lezárulnak, a sajtó számára is nyilvánosságra fogják hozni a megbeszélések és a tárgyalások eredményeit.

– Folyamatos az egyeztetés a helyi önkormányzattal és a foglalkoztatáspolitikáért felelős államtitkársággal is, akik támogatásukról biztosítottak bennünket, hogy közösen segítsük a termelés leállásában érintetteket – emelte ki az Electrolux Magyarország új ügyvezetője.

