Ezekben az esztendőkben akár évtizedekre is eldőlhet Nyíregyháza sorsa, jelentős az érdeklődés a város, valamint az egyedülálló adottságú és méretű ipari parkja iránt – hangzott el a Vállalkozók Nyíregyházáért Egyesület rendezvényén a közelmúltban. A Hotel Koronában rendezett fórum szereplői megfogalmazták: a kormányzat rengeteget fektet Nyíregyháza gazdaságába, s a már biztosan érkező két cég, a dél-koreai W-Scope és a német Boysen egyaránt jelzi, hogy a városvezetői program, a befektetésösztönzés még magasabb fokozatba kapcsolt.

A városi nívódíjjal kitüntetett Vállalkozók Nyíregyházáért Egyesület gazdasági fórumán Herdon István, a XANGA cégcsoport elnök-vezérigazgatója megerősítette: az Orbán Viktor miniszterelnök évértékelőjében jelzett kiemelt térségben, tehát a Debrecen–Nyíregyháza–Miskolc háromszögben egy exponenciális növekedésről beszélhetünk, s valóban van esély a régió iránti érdeklődés miatt arra, hogy beteljenek a szabad ipari területek.

Nincs ilyen máshol az országban

– Erősen benne van a köztudatban és a nemzetközi cégeknél, s a kormányzat is rendkívül erősen ajánlja: ilyen egybefüggő és ennyire előkészített ipari terület, mint Nyíregyházán, nincs Magyarországon. Ez az egyetlen olyan nagyon top helyen és helyzetben lévő terület, ami arra alkalmas, hogy még esetleg a következő ilyen nagyobb projekteket ide tudják vonzani – elemzett Herdon István.

Dr. Kovács Ferenc polgármester a fórum résztvevőjeként hozzátette: a 2019-ben erre a ciklusra indított befektetésösztönzési programnak most nagyon jó a csillagállása, hiszen a korábbi 130 mellé már több mint 500 hektár ipari területet vásárolt és alakít ki az önkormányzat a kormány segítségével. Ebből már 100-at el is adtak: a szeparátorfóliákat gyártó dél-koreai W-Scope-nak, valamint a fémalkatrészeket készítő német Boysennek.

– Kötöttünk egy jó megállapodást a kormánnyal: 53 milliárd forintot fektetett be a kabinet eddig Nyíregyháza gazdaságába ebben a háborús, Covid utáni, energiaválságos évben. A dél-koreai és a német befektető 400 milliárd forint fölött fog járni, mire befejezi két év múlva a beruházását.

A polgármester hozzátette, Nyíregyháza is vizsgázik. A gazdaságfejlesztési program egyben társadalmi jellegű is, ami a fiatalok itt tartását, hazahívását segíti elő – minőségi munkahelyteremtéssel.

Herdon István, a XANGA cégcsoport elnök-vezérigazgatója ezt megerősítve kiemelte: az eddig betelepülő cégek is high-tech színvonalat képviselõ gyárak, és Nyíregyházának most jók az esélyei, hiszen például a debreceni BMW gyár beszállítói sem döntöttek még a fejlesztési helyszínekről.

Az önkormányzat által létrehozott Iparfejlesztési Alap kezelőjeként megígérte, hogy még erőteljesebben marketingezik a várost a betelepülni vágyó cégeknek.

– Jelen pillanatban is 100 hektár fölött egyeztetünk a befektetőkkel. Ilyenkor mindig a jövőbe nézünk. Az általuk megfogalmazott igényeket ki kell szolgálni – mondta dr. Podlovics Roland alpolgármester.

Nívós gyárak kellenek

A fórumon elhangzott: a város növekedéséhez (s ahhoz, hogy idevonzzon embereket, valamint itt tartson fiatalokat) nívós gyárak kellenek. Ezért áldoztak például rengeteget a korábbi években az infrastruktúra fejlesztésére. Az elmúlt évtizedben megduplázódott iparűzésiadó-bevétel még jelentősebb mértékben nőhet. – A város jelentős területelőkészítést hajtott végre, de ugyanakkor gondol a jövőre is, melynek érdekében készített egy fenntarthatósági keretrendszert – folytatta dr. Podlovics Roland.

– Az alapállapot jelentésnek köszönhetően rendelkezünk a beruházói tevékenységet megelőző adatokkal. Ha szükséges, kiegészítő méréseket is végrehajtunk a területen. A monitoringrendszert kiépítve biztosítjuk a talajvíz és a levegő minőségének ellenőrzését, ezen adatokat elérhetővé is tesszük majd a lakosság számára. Jelenleg is tart a teljes ipari park, fejlesztési terület infrastrukturális tervezése, amely az utaktól elkezdve, a közvilágításon át a közműveket is tartalmazza.