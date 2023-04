A Nyíregyházi Foglalkoztatási Paktum már évek óta összefogja és térítésmentesen segíti a helyi termelőket, gazdákat, kézműveseket, hogy minél szélesebb körben tudják népszerűsíteni a minőségi termékeket. Ennek a projektnek a megyeszékhelyen és 25 km-es körzetében Ligetfalvi-Komiszár Eszter a koordinátora. A podcast beszélgetésből részletesen kiderül, hogy miért érdemes csatlakozni a projekthez, milyen árucikkekkel, szolgáltatással, és az is, hogy a vásárlók hogyan tudják megkülönböztetni ezeket a portékákat. A helyi termékek bizalmi termékek, ami egyfajta minőséget is garantálnak, a multikban és nagyobb üzletláncokban nem kaphatóak, csak piacon, vásárokban, kisebb helyi boltokban, csomagolásmentes üzletben, városi nagy rendezvényeken. Mára a Made in Nyíregyháza logó nagyon sok mindenkinek ismerős, a minőségi helyi termékek védjegyévé vált.

– A Nyíregyházi Foglalkoztatási Paktum projekt 2016-ban indult, amit a város önkormányzata konzorciumban valósít meg a Szabolcs-Szatmár- Bereg vármegyei kormányhivatallal – részletezte Ligetfalvi-Komiszár Eszter.

– Két kiegészítő tevékenysége van a paktumnak, a befektetés ösztönzés, illetve ez a helyi termék- és szolgáltatás fejlesztési program, amihez 2017-ben elkészült egy fejlesztési stratégia, akcióterv, marketingterv, arculati kézikönyv, és egy elektronikus kataszter is, ami összefogja a kistermelőket, gazdákat, kézműveseket, szolgáltatókat. Először is közzé tettünk egy felhívást, hogy várjuk a gazdák, kézművesek jelentkezését Nyíregyházáról és 25 kilométeres körzetből, és szépen elkezdtük felépíteni ezt az oldalt, különféle termékkörökből lehetett, és lehet még most is jelentkezni. Többek között azért is érdemes csatlakozni, mert térítésmentesen biztosítunk helyet különböző városi rendezvényeken, a Búzatéri piacon, részt lehet venni szakmai fórumokon, workshopokon, vállalkozói termékfejlesztési képzéseken, csak hogy néhány előnyt említsek – sorolta a koordinátor, majd hozzátette: rendszeresen gazdatúrákat szervezünk, amelyeken nagyon jó a hangulat, és rengeteg információval gazdagodhatnak a résztvevők, de nemcsak a termelők, hanem az érdeklődők is, kicsiktől nagyokig.

Hogy milyen előnyökkel jár a helyi termék- és szolgáltatás fejlesztési program, a mostani podcastből kiderül. Jövő héten pedig a gazdatúrákról fogunk mesélni.

LN